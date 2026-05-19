Poner papel manteca en la heladera: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo.

En esta noticia Otros usos del papel manteca en la cocina

Hay un truco casero que los cocineros usan hace años y que recién ahora se popularizó entre los hogares argentinos: forrar las cajitas o las baldas de la heladera con papel manteca antes de guardar verduras y frutas.

La idea parece rara a primera vista. Sin embargo, tiene una lógica concreta que tiene que ver con la humedad, la temperatura y la circulación del aire adentro de la heladera.

Los mitos sobre el papel manteca que no sirven para nada

Antes de entender por qué funciona, vale aclarar qué cosas no hace el papel manteca en este contexto.

No conserva los alimentos por sí solo. No tiene propiedades antimicrobianas ni actúa como una barrera química. Tampoco baja la temperatura ni regula el frío del electrodoméstico.

Lo que sí hace, en cambio, es simple: absorbe el exceso de humedad que se acumula en los cajones de verduras y frutas.

El papel manteca actúa como un absorbente pasivo que regula ese microambiente interno. Archivo.

Esa humedad es uno de los principales motivos por los que:

La lechuga se pone amarilla.

El pepino se ablanda.

Los tomates empiezan a pudrirse antes de tiempo.

El papel manteca actúa como un absorbente pasivo que regula ese microambiente interno.

Por qué sirve para resguardar verduras y frutas y cómo hacerlo paso a paso

El mecanismo es sencillo. El papel manteca, por su composición, retiene el agua que desprenden los vegetales cuando el frío los condensa.

Eso evita que la humedad quede en contacto directo con las superficies de la fruta o la verdura, lo que enlentece el proceso de descomposición .

Cómo hacerlo:

Retirar todos los alimentos del cajón o de la balda que querés cubrir.

Limpiar bien la superficie con un trapo limpio y seco.

Cortar el papel manteca a la medida del espacio.

Colocarlo sin arrugas , cubriendo el fondo completamente.

Volver a poner las verduras y frutas encima.

Cambiar el papel cada semana o antes si se ve húmedo o manchado.

El papel no necesita estar en capas ni quedar ajustado a los lados. Con cubrir el fondo es suficiente.

Funciona mejor en cajones de verduras y en las baldas donde solés apoyar vegetales de hoja como lechuga, espinaca o rúcula, que son los que más humedad liberan.

Otros usos del papel manteca en la cocina

El papel manteca tiene más aplicaciones de las que se suele pensar.

Cocción al horno : evita que las preparaciones se peguen sin necesidad de aceite o manteca.

Papel para cocinar en papillote : se usa para envolver pescado o vegetales y cocinarlos en su propio vapor dentro del horno.

Separador de hamburguesas o milanesas : impide que se peguen entre sí al congelarlas.

Superficie para amasar : reemplaza bien a la mesada enharinada en preparaciones chicas

Tapa improvisada en microondas: cubre el recipiente sin generar vapor atrapado ni explotar como lo haría una tapa hermética.

El truco de la heladera no tiene ningún costo extra si ya tenés el rollo en casa y puede marcar la diferencia en la vida útil de los alimentos frescos.