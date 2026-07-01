Poner papel aluminio en la tierra de la planta: para qué sirve y por qué se recomienda hacerlo en invierno.

Entre los trucos caseros de jardinería que ganaron popularidad este invierno aparece uno que sorprende por lo simple: cubrir parte de la tierra de la maceta con papel aluminio.

Para qué sirve poner papel aluminio en la tierra

El principal beneficio tiene que ver con la humedad del sustrato. Al cubrir parcialmente la superficie, el aluminio reduce la evaporación del agua de riego , algo útil en los días de invierno donde el aire frío y seco reseca la tierra más rápido.

Poner papel aluminio en la tierra de la planta: para qué sirve y por qué se recomienda hacerlo en invierno. Generado con IA.

También cumple una función de barrera física contra plagas rastreras como hormigas o babosas, que suelen evitar la textura y el brillo del material.

Por último, la cara reflectante del aluminio ayuda a redirigir la luz hacia zonas de la planta que reciben menos sol directo, algo especialmente útil en balcones o interiores con poca luminosidad.

Cómo colocarlo correctamente sin dañar la planta

Para que funcione sin generar problemas, conviene seguir algunos pasos básicos:

Cubrir solo entre el 5% y el 30% de la superficie de la tierra, nunca toda la maceta.

Dejar un margen libre alrededor del tallo, sin que el aluminio lo toque directamente.

No tapar los orificios de drenaje de la base bajo ningún concepto.

Revisar cada tanto que no se acumule humedad excesiva bajo el papel.

Los riesgos que pocos mencionan de este truco

Antes de sumarlo a la rutina de riego, conviene conocer también el otro lado. Si el aluminio queda en contacto constante con la humedad, puede liberar micropartículas metálicas en el sustrato que, con el tiempo, alteran el pH de la tierra y afectan a las especies más sensibles.

Cubrir toda la superficie, además, favorece el encharcamiento y la aparición de hongos, ya que el sustrato deja de respirar con normalidad.

Tampoco reemplaza los cuidados básicos: riego adecuado, buen drenaje y una maceta del tamaño correcto siguen siendo la base para que cualquier planta crezca sana.

La evidencia científica sobre su eficacia real contra plagas, de hecho, todavía es limitada.