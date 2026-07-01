Cada vez son más las personas que buscan alternativas naturales para el hogar, en especial para la limpieza de las zonas que tienen contacto con alimentos.

En este contexto, se pueden reciclar las cáscaras de aguacate y mezclarlas con vinagre para tener un excelente limpiador y abono.

Cómo usar la mezcla como un limpiador

Las cáscaras de palta cuentan con aceites naturales que sirven para aflojar la suciedad y restos de grasa que suelen estar pegados en la mesada de la cocina.

Otro de sus conocidos beneficios es que aporta fenólicos que tienen efecto antibacteriano. Por su parte, el vinagre potencia su acción limpiadora al ayudar a eliminar olores en lugar de solo taparlos.

Por qué recomiendan hacer esta mezcla

El truco es uno de los más conocidos porque no requiere químicos y aporta los siguientes beneficios:

Ayuda a desengrasar superficies

Elimina malos olores

Tiene leve efecto antibacteriano

Es una opción ecológica

Aprovecha residuos

La combinación permite reciclar residuos que suelen ser tirados. Con tan solo sumarles vinagre se convierte en un limpiador multisuperficie que no necesita químicos.

Para prepararla solo se deberán seguir los siguientes pasos:

Lavar un poco las cáscaras para que no queden restos

Colocarlas en un frasco

Cubrirlas completamente con vinagre

Dejar reposar 10 días en un lugar fresco y seco

Pasarlo a un recipiente o a un rociador

Colar la mezcla y usarlo como antigrasa

Cómo usar la mezcla como abono para plantas

Otro de sus conocidos usos es para la jardinería, ya que potencia el crecimiento de las plantas por tener materia orgánica y potasio.

En estos casos, bastará con cortar las cáscaras de palta en trozos pequeño y dejarlas en un frasco con vinagre.

Dejar reposar por 48 horas y colarlo. Al momento de pasarlo al rociador, diluir 1 parte por 10 de agua y regarla tierra 1 vez cada 15 días.