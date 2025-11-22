Un grupo de especialistas localizó en las aguas del Atlántico una construcción milenaria que generó sorpresa en la comunidad científica: una estructura similar a las pirámides de Egipto pero sumergida en las profundidades del mar, sumando indicios sobre la existencia de la civilización más antigua jamás conocida.

El descubrimiento se detectó cerca de las islas Ryukyu, frente a las costas de Japón y a 25 metros de profundidad. Sus medidas alcanzan los 27 metros de altura y posee escalones angulares, terrazas planas, megalitos, arcos y hasta grabados.

Fue nombrada como Monumento Yonaguni: el monumento fue visto por primera vez en 1986, cuando el submarinista japonés Kihachir Aratake descubrió una formación rocosa submarina con una serie de características particulares.

Al respecto, el investigador Graham Hancock afirma que “si esto realmente fue construido por una civilización misteriosa hace más de 10.000 años, colocaría a Yonaguni en el mismo nivel que Göbekli Tepe en Turquía”.

La misteriosa pirámide más grande y antigua que las de Egipto

Apodada la "Atlántida de Japón“, el Monumento Yonaguni es un gran misterio de la antigüedad. La existencia de este gigante sugiere una cultura basada en la agricultura, anterior a las civilizaciones ya conocidas, por lo que se estaría reescribiendo la historia de la humanidad.

El geólogo marino Masaaki Kimura, afirman que “se trata de una construcción artificial creada por una civilización prehistórica perdida hace más de 10.000 años", pero no todos piensan lo mismo. Algunos especialistas sostienen que “es una formación geológica natural, producto de procesos como la actividad volcánica o movimientos tectónicos”.

Esta pirámide en el mar de Japón causa debates sobre su origen (Fuente: archivo).

Cuáles son las dos principales hipótesis sobre la pirámide debajo del mar

Hay dos teorías sobre este gigante submarino, y ambas tienen explicaciones muy diferentes sobre este intrigante fenómeno.

Origen natural:

Los geólogos que investigaron Yonaguni sostienen que las formaciones son resultados de procesos geológicos generados a través de la erosión por el agua y los terremotos en la zona. Según esta rama de pensamiento, la similitud con una construcción humana sería pura coincidencia.

En base a esta hipótesis, las superficies y paredes de las terrazas siguen patrones naturales de los remolinos submarinos y la perforación de criaturas marinas.

Estructuras artificiales sumergidas:

El profesor Masaaki Kimura propone la teoría de las estructuras creadas por humanos hace más de 10.000 años, que debido al derretimiento de los hielos se fue cubriendo por el mar. Si esto fuera real, se trataría de la civilización más antigua jamás conocida.

Hasta el momento, no se encontraron artefactos arqueológicos que confirmen de forma concluyente su origen humano. Pese a eso, el Monumento de Yonaguni sigue siendo un foco de atracción para buzos, turistas y científicos de todo el mundo.