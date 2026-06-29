El horno es uno de los electrodomésticos más utilizados en el hogar. En paralelo, también es el que más olores y residuos acumula diariamente. Restos de comida, grasa y salpicaduras generan aromas persistentes que son difíciles de eliminar con una limpieza superficial.

Ante esta problemática, especialistas en mantenimiento del hogar sugieren un truco simple, económico y que ya es tendencia. Se trata de colocar hojas de menta dentro del horno cuando este se encuentra apagado. Esta acción ayuda a neutralizar los malos olores y mantener un ambiente fresco.

Esta alternativa natural ganó popularidad por ser accesible para cualquier bolsillo. No requiere el uso de productos químicos costosos ni aromatizantes artificiales que puedan afectar la salud o el sabor de las comidas. Por lo tanto, es una alternativa ideal para incorporar fácilmente al mantenimiento del electrodoméstico.

Por qué la menta ayuda a eliminar olores del horno

La efectividad de la menta reside en sus aceites esenciales, especialmente el mentol. Estas sustancias son conocidas por su aroma intenso y sus propiedades refrescantes únicas. Según expertos en limpieza ecológica, estos compuestos naturales actúan directamente neutralizando los aromas persistentes en espacios cerrados.

En el caso específico del horno, las hojas de menta son capaces de disminuir olores fuertes. Preparaciones como pescados, carnes condimentadas o quesos suelen dejar rastros olfativos durante días.

Beneficios de poner hojas dentro de un horno apagado

En ese sentido, los especialistas destacan tres ventajas fundamentales de la menta en la higiene del hogar:

Neutraliza olores persistentes de forma natural.

Aporta un aroma fresco y agradable .

Por último, es una opción que ayuda a refrescar el interior del horno entre limpiezas profundas.

Paso a paso: cómo usar hojas de menta en el horno apagado

Para aplicar este truco correctamente, primero se debe lavar un puñado de hojas de menta fresca. Luego, se deben secar suavemente utilizando papel absorbente.

Una vez limpias y secas, se deben colocar sobre un plato resistente o un recipiente pequeño. El siguiente paso consiste en dejar este recipiente dentro del horno apagado durante toda la noche o varias horas. El tiempo de exposición permitirá que los aceites esenciales se dispersen.

Finalmente, se deben retirar las hojas y desecharlas una vez que hayan perdido su aroma característico. Este método puede repetirse una vez por semana.

Los beneficios y limitaciones de este método natural

Entre los beneficios principales, se destaca que ayuda a refrescar ambientes de manera natural y aporta un aroma agradable sin perfumes artificiales. Además, es una alternativa económica y fácil de incorporar a la rutina de limpieza.

Es importante recalcar que este truco funciona como un complemento y no como una solución total. Los especialistas recuerdan que colocar menta no reemplaza la limpieza profunda del electrodoméstico. El horno debe higienizarse regularmente para eliminar restos de comida y grasa acumulada que causan el mal olor.

Esta práctica también contribuye a reducir los aromas de alimentos que pueden permanecer impregnados durante varios días. Esto es especialmente útil en hornos que no se utilizan con frecuencia, donde el aire tiende a estancarse.

En conclusión, el truco de las hojas de menta es una herramienta práctica que evita la acumulación de olores persistentes.