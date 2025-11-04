El candado cumple una función primordial en cualquier casa o establecimiento por ser responsable de asegurar y proteger objetos o áreas de accesos no autorizados. Sin embargo, tiene un detalle que no muchos notan con respecto al agujerito que lleva en él.

Este pequeño orificio, que pasa desapercibido para la mayoría, cumple funciones esenciales que van más allá de la simple estética. Dentro del funcionamiento de este objeto, es clave para su durabilidad y rendimiento.

¿Para qué sirve el agujero en los candados?

El agujerito no es un defecto de fabricación ni un capricho del diseñador. Tiene tres propósitos principales:

Drenaje de agua y prevención de óxido

Los candados suelen usarse en exteriores (puertas, bicicletas, casilleros). Cuando llueve o hay humedad, el agua puede entrar al mecanismo.

El agujero permite que el líquido se drene, evitando que se acumule y oxide las piezas internas. Sin él, el candado se corroería rápidamente.

Lubricación del mecanismo

Para que el candado abra y cierre suavemente, es necesario lubricarlo periódicamente. El agujerito sirve como punto de ingreso para el aceite o lubricante en spray, llegando directamente al cilindro y los resortes. Esto prolonga la vida útil del dispositivo.

Mantenimiento especial

En candados de alta seguridad (como los de combinación o electrónicos), el agujero también puede facilitar el mantenimiento por parte de cerrajeros profesionales.

¿Todos los candados tienen este agujero?

La mayoría de los candados tradicionales con llave lo incluyen, especialmente los de marcas reconocidas como Master Lock, Abus o Yale.

Sin embargo, los candados 100% herméticos (para entornos marinos o industriales) pueden tener diseños alternativos. Por su parte, los modelos digitales o biométricos suelen prescindir de él al no tener partes móviles expuestas.

Consejos para mantener tu candado en perfecto estado