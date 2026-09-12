A principios de siglo, Estados Unidos implementó una estrategia contra las altas temperaturas que brilló por su extrema sencillez. Lejos de apelar a sistemas de climatización inteligentes, el plan consistió en pintar de blanco los techos de cientos de viviendas. La iniciativa demostró que una intervención de bajo costo económico podía frenar el ingreso de calor y reducir drásticamente el gasto energético.

El proyecto piloto se llevó a cabo en la ciudad de Filadelfia. Una agencia local instaló revestimientos reflectantes en las cubiertas de 340 propiedades habitadas por adultos mayores de bajos recursos. El objetivo de la prueba era comprobar si al evitar que las superficies oscuras absorbieran la radiación solar, se podía proteger a esta población frente a las olas de calor extremo y los altos costos de la energía.

Los resultados en las facturas de luz fueron contundentes. Cada hogar logró un ahorro promedio de 560 kWh anuales en el uso de equipos de aire acondicionado. A su vez, las temperaturas máximas en la superficie interior de los techos cayeron casi 3 °C. El éxito radica en el concepto físico del albedo: mientras las superficies oscuras retienen la radiación y la convierten en calor, las blancas la rebotan hacia el exterior .

El impacto de esta medida trasciende la economía doméstica y apunta a combatir el fenómeno de la “isla de calor urbana”. Las ciudades suelen registrar temperaturas muy superiores a las de sus alrededores por la energía térmica que acumulan el asfalto y los edificios. Masificar el uso de techos fríos ayudaría a mitigar este efecto, enfriando los grandes centros poblados de forma natural.

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Los especialistas advierten que la eficacia del sistema depende de factores climáticos y de un mantenimiento constante. Con el paso de los años, la acumulación de polvo en los techos puede reducir hasta un tercio su capacidad reflectiva original. Además, en zonas geográficas con inviernos muy crudos, esta técnica puede resultar contraproducente al bloquear el ingreso de calor solar cuando realmente se necesita.

Más de dos décadas después, las conclusiones del experimento de Filadelfia siguen vigentes e impulsaron cambios en los códigos de edificación de estados como California.

La lección que dejó esta intervención para la arquitectura es muy simple. Antes de encender potentes equipos de refrigeración, el primer paso lógico y económico es impedir que el calor logre atravesar el techo.