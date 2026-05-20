Un trabajador demandó a su abogado por la pérdida de una oportunidad judicial y ahora recibirá una millonaria indemnización. Así lo determinó la Cámara de Apelaciones de Quilmes, que ordenó una compensación por daño moral.

El tribunal determinó que el profesional omitió “diligencias imprescindibles en una demanda por despido” y eso desencadenó la “pérdida del derecho a reclamar”.

Por qué la Justicia ordenó que el abogado le pague una millonaria indemnización a su cliente

La resolución judicial resalta que el letrado mantuvo una “conducta pasiva” que perjudicó el trámite de forma definitiva, por lo que se trataría de un caso de “negligencia profesional”.

El abogado asumió el cargo tras la renuncia de otro colega. Sin embargo, ignoró las intimaciones del tribunal, lo cual causó el cierre definitivo de la causa principal. El cliente afirmó que su representante legal no realizó los actos necesarios para “mantener vivo el proceso”.

La resolución judicial resalta que el letrado mantuvo una “conducta pasiva” que perjudicó el trámite de forma definitiva. Foto: Archivo.

La defensa del abogado sentenciado por negligencia

El acusado argumentó que la falta de colaboración de su cliente y la inactividad de la empresa dificultaron su tarea. En ese sentido, sostuvo que existían “antecedentes de otros juicios frustrados” contra la firma demandada.

Pero los jueces determinaron que la búsqueda del domicilio de la empresa demandada correspondía a la expertise de quien asumió la representación judicial. Es así que los magistrados analizaron el marco legal de la responsabilidad profesional para definir la culpa por negligencia y la conclusión de que la inacción del representante fue la que derivó directamente en la “caducidad de instancia”.

La millonaria indemnización por “daño moral”: cuánto deberá pagarle el abogado al cliente

La sentencia fijó una indemnización de $ 3.500.000 actualizada con intereses, conforme a las tasas fijadas por la jurisprudencia provincial, para el afectado al reconocer un “daño moral derivado de la frustración de la confianza” en el profesional.

La medida busca reparar la lesión a la “expectativa de obtener un resultado judicial”.