Adiós a la visa y el pasaporte: EE.UU permitirá la entrada al país a los extranjeros que tengan este documento. (Foto: Montaje EC).

Estados Unidos mantiene un mecanismo excepcional que permite a ciertos ciudadanos extranjeros entrar al país sin necesidad de visa, siempre que el viaje sea de corta duración y con fines específicos. Este procedimiento continúa vigente a pesar de que se han reforzado los controles migratorios en los puntos de ingreso.

Este beneficio es aplicable a aquellos que cumplen con las condiciones del Visa Waiver Program (VWP). Este programa permite el ingreso a través de la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Para beneficiarse de esta autorización, es imperativo poseer un pasaporte electrónico válido (e-Passport) emitido por uno de los países participantes, dado que la ESTA está directamente vinculada a dicho documento.

La ESTA actúa como un sistema alternativo de autorización que facilita el ingreso de determinados viajeros al país, obviando la necesidad de tramitar una visa convencional. Este mecanismo es obligatoria para ciudadanos de naciones que se encuentran incluidas en el Visa Waiver Program (VWP) y que viajan por vía aérea, marítima o terrestre, incluyendo el cruce por frontera terrestre desde el año 2022.

Esta autorización permite realizar estadías temporales de hasta 90 días con propósitos de turismo, actividades comerciales limitadas o tránsito. No obstante, cabe resaltar que la aprobación de la ESTA no garantiza el ingreso automático; la decisión final está en manos del oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al momento de la llegada.

Quién puede solicitar la ESTA: requisitos esenciales

El permiso puede ser gestionado exclusivamente por ciudadanos de países que se encuentran incluidos en el VWP y que cumplan con los siguientes requisitos:

Poseer un pasaporte electrónico válido que haya sido emitido por un país que forma parte del programa.

Realizar un viaje de corta duración y que sea exclusivamente para fines de turismo, negocios o tránsito.

Contar con la autorización aprobada en línea antes de iniciar su viaje.

Permiso ESTA, la manera de ingresar a EE. UU. sin visa para viajeros temporales. (Foto: Montaje EC).

Guía 2026: Cómo obtener el documento para entrar sin visa

La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es la autorización electrónica que permite viajar sin visado a Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program (VWP). Aplica a ciudadanos de países adscritos que realicen visitas cortas por motivos de turismo, negocios o tránsito. Este es un permiso anticipado: se gestiona en línea y, si se aprueba, facilita el embarque; el ingreso definitivo siempre es decidido por CBP al llegar al punto de entrada.

Desde 2022, también se requiere la ESTA para quienes ingresan vía frontera terrestre, además de las entradas por aire y mar. La autorización se asocia al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y, generalmente, tiene vigencia de hasta 2 años (o hasta que expire el pasaporte). Esta autorización permite múltiples entradas de hasta 90 días cada una, siempre que se mantengan las condiciones del programa.

ESTA, la autorización de ingreso a EE.UU. sin visa para viajeros elegibles. (Foto: Shutterstock).

Requisitos y claves para su tramitación