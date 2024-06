Paro nacional docente: ¿Por qué no hay clases el miércoles 4 y jueves 5 de junio?

El Frente Sindical de Universidades Nacional (FSUN), conformado por los gremios docentes y no docentes del país, confirmó un paro nacional de 48 horas para la primera semana de junio, luego de que el Gobierno nacional no presentará una nueva oferta salarial.

Según detallaron desde el gremio, en la reunión que mantuvieron con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, le ofrecieron el mismo acuerdo paritario que habían rechazado en la última audiencia.

" No hay solución a la crisis presupuestaria de las universidades si no se resuelve la demanda salarial. Las universidades funcionan con el trabajo de sus docentes y no docentes ", detallaron en el comunicado del frente sindical.

Paro nacional docente: cuándo no habrá clases

El paro nacional docente se pactó para el martes 4 y miércoles 5 de junio, por lo que no se dictarán clases a nivel universitario en todo el país.

" La universidad no puede sostenerse con salarios de pobreza ", remarcaron desde los gremios Conadu, Conadu Histórica, Fedun, CTERA, Fagdut, UDA y FATUN, y sostuvieron que " más de la mitad de los trabajadores docentes y no docentes se encuentran por debajo de la línea de la pobreza ".

Paro docente.

¿Por qué es el paro nacional docente universitario?



Los rectores universitarios acordaron con el Gobierno una actualización del 270% en los gastos de funcionamiento. Sin embargo, esto no incluye un incremento en las bases salariales de los profesores y no docentes.

La última oferta del ejecutivo fue de un 9% de actualización para mayo, que se suma al 16% otorgado en febrero, 12% en marzo y 8% en abril. No obstante, este último incremento había sido rechazado por los trabajadores.

Desde el Conadu, reclaman una importante perdida salarial en relación a la inflación acumulada desde diciembre. Se estima que con el 7,5% esperado para mayo (pronóstico del REM), el IPC alcance un 122,5%; mientras que el incremento recibido en este período sería de un 61,4%.