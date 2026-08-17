Paro docente confirmado | No habrá clases el martes, miércoles, jueves y viernes: se suman a 2 protestas más a fin de mes

Los docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) confirmaron un nuevo paro que se extenderá durante toda la semana próxima, del martes 18 al viernes 21 de agosto , en el marco del conflicto por el financiamiento universitario. La medida se suma a otras dos jornadas de protesta previstas para fin de mes.

La decisión surgió de una asamblea de la Asociación Gremial Docente de la UNRC, que resolvió profundizar el plan de lucha ante lo que consideran un incumplimiento del Gobierno nacional con la Ley de Financiamiento Universitario, vigente desde hace varios años en Argentina.

Las tres fechas de paro confirmadas para agosto

El gremio docente definió un esquema de protesta escalonado que incluye:

Paro desde el martes 18 hasta el viernes 21 de agosto, en toda la UNRC.

Nueva jornada de paro el jueves 27 de agosto.

Otra medida de fuerza el viernes 28 de agosto.

Las dos últimas fechas se realizan en consonancia con una convocatoria nacional de CONADU, la federación que nuclea a los gremios docentes universitarios de todo el país, en el marco de un plan de lucha conjunto.

Los docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) confirmaron un nuevo paro que se extenderá durante toda la semana próxima, del martes 18 al viernes 21 de agosto, en el marco del conflicto por el financiamiento universitario. Gemini.

Ernesto Cerdá, secretario general del gremio en Río Cuarto, explicó que la asamblea también le dio mandato para plantear en la paritaria nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, convalidada por la Corte Suprema.

Por qué crece el conflicto universitario

El reclamo se sostiene desde marzo y tiene como eje central la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El 26 de junio, la Corte Suprema dejó vigente una medida cautelar a favor de los gremios, y el 4 de agosto la Cámara Contencioso Administrativo Federal removió un obstáculo procesal que había frenado su ejecución.

Con ese antecedente, el expediente volvió al juez de primera instancia, que ya tiene una solicitud del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para exigir el cumplimiento inmediato del fallo, que obliga al Estado a pagar becas y salarios según lo estipulado por la ley vigente.

A este reclamo se suma la falta de envío de fondos para gastos de funcionamiento y para los hospitales universitarios, un problema que afecta a distintas casas de estudio del país, más allá de Río Cuarto.

Con tres jornadas de paro en menos de dos semanas, el conflicto universitario se perfila como uno de los más intensos del año y podría sumar nuevas medidas si no hay avances concretos en la negociación paritaria nacional.

Desde el sindicato remarcaron que la continuidad de las medidas de fuerza dependerá de las respuestas concretas que dé el Gobierno nacional en las próximas semanas, tanto en materia salarial como en el cumplimiento de la ley vigente.