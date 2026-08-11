El aniversario del Quini 6 dejó un resultado inesperado y convirtió el sorteo especial en uno de los más llamativos de los últimos años.

Aunque nadie logró acertar los seis números del Siempre Sale, 44 apostadores consiguieron cinco aciertos y se repartieron un pozo extraordinario de US$3 millones.

El premio, que tenía como particularidad que las deducciones impositivas estaban cubiertas, fue distribuido entre todos los jugadores que alcanzaron la mayor cantidad de aciertos. De esta manera, cada uno recibirá $103.636.062,24, según los resultados oficiales.

La edición especial se realizó por los 38 años del Quini 6 y generó una fuerte expectativa entre los apostadores de todo el país. En total, se registraron más de 3,1 millones de apuestas.

Quini 6: 44 ganadores se repartieron el pozo de US$3 millones

El sorteo extraordinario del Siempre Sale tenía una condición particular: el pozo de US$3 millones debía entregarse sí o sí. Como ningún participante consiguió los seis aciertos, el premio pasó a quienes lograron cinco números correctos.

Los números sorteados fueron 40, 30, 09, 18, 01 y 16. En total, hubo 44 ganadores, por lo que cada uno obtuvo un premio de $103.636.062,24.

El monto será abonado en pesos argentinos y estará libre de impuestos . Para establecer su valor en moneda nacional se tomó como referencia el tipo de cambio vendedor del Banco Nación correspondiente al cierre del viernes 7 de agosto, el último día hábil previo al sorteo.

Quini 6: 44 ganadores se repartieron el pozo de US$3 millones y cada uno cobrará más de $103 millones Lotería de Santa Fe

Los números ganadores y todos los premios del Quini 6

Además del resultado extraordinario del Siempre Sale, el sorteo aniversario dejó importantes premios en las restantes modalidades.

En La Segunda, un solo apostador acertó los seis números y se quedó con un premio de $4.350.196.620. La combinación ganadora fue 06, 18, 22, 31, 10 y 09.

En el Tradicional, en cambio, no hubo ganadores con los seis aciertos. Los números sorteados fueron 06, 18, 22, 31, 10 y 09, por lo que el pozo acumulado para el próximo sorteo superará los $7.064 millones.

Por su parte, en Revancha tampoco hubo apostadores que acertaran la combinación completa. Los números fueron 18, 23, 31, 03, 01 y 24, y el pozo de más de $2.919 millones volverá a crecer para el próximo sorteo.

Cuánto cuesta jugar al Quini 6 y cómo se repartió el pozo

El sorteo aniversario despertó un interés especial por el tamaño del premio y por la modalidad extraordinaria del Siempre Sale. En total, se realizaron más de 3,1 millones de apuestas en todo el país.

Actualmente, el ticket del Quini 6 tiene distintos valores según las modalidades elegidas. La combinación correspondiente al Tradicional, que incluye el Primer Sorteo y La Segunda, cuesta $1.500. La modalidad Revancha suma otros $500 y el Siempre Sale tiene un valor adicional de $500.