El Quini 6 prepara una edición especial para conmemorar sus 38 años con un premio que no tiene antecedentes en la historia del juego. El próximo 9 de agosto, el tradicional sorteo organizado por Lotería de Santa Fe pondrá en juego USD 3 millones libres de impuestos, que se entregarán bajo la modalidad Sale o Sale, garantizando que el pozo tenga ganador.

La iniciativa se suma a los pozos habituales del juego y busca celebrar un nuevo aniversario de uno de los productos más consolidados del mercado argentino de juegos de azar. El premio será abonado en pesos argentinos, tomando como referencia el tipo de cambio vendedor del Banco Nación vigente al cierre del 7 de agosto de 2026.

Un sorteo especial con un premio sin precedentes

La principal novedad de esta edición aniversario es la magnitud del premio extraordinario. Además de los pozos acumulados correspondientes a las distintas modalidades del Quini 6, el Siempre Sale ofrecerá un pozo de USD 3 millones, una cifra inédita para este juego.

Al tratarse de la modalidad Sale o Sale, el premio será adjudicado obligatoriamente durante el sorteo, una característica que distingue a esta variante y evita que el pozo quede vacante.

Casi cuatro décadas de historia en todo el país

El Quini 6 nació el 7 de agosto de 1988 y este año cumple 38 años. A lo largo de ese recorrido logró consolidarse como uno de los juegos de azar con mayor presencia en la Argentina, gracias a una red de comercialización que abarca prácticamente todo el territorio nacional, con excepción de la provincia de Tucumán.

Según datos de Lotería de Santa Fe, actualmente se venden más de 2,7 millones de tickets por semana, un alcance que refleja la continuidad del producto y el trabajo conjunto de las agencias oficiales de lotería de cada provincia.

La apuesta por una propuesta diferente

Para Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de Lotería de Santa Fe, la edición aniversario busca reforzar el atractivo del juego a partir de un premio excepcional.

“Generación tras generación, millones de familias en todo el país eligen Quini 6 con la ilusión de convertirse en millonarios. Creemos que eso lo convirtió en un verdadero clásico nacional de los juegos de azar y por eso entendemos que es necesario seguir fortaleciendo el producto. En esta oportunidad, ofrecer un premio en dólares y libre de impuestos puede tener un impacto positivo en la venta del juego”, señaló.

El directivo también destacó el rol que cumplen las agencias oficiales y las loterías provinciales en la evolución del producto. En ese sentido, sostuvo que resulta clave adaptarse al comportamiento del mercado y generar propuestas que mantengan vigente el interés de los apostadores.

Cómo participar del sorteo aniversario

El sorteo extraordinario se realizará el domingo 9 de agosto de 2026. Para participar, los jugadores deberán elegir seis números entre el 00 y el 45, como ocurre habitualmente en el Quini 6. En esta edición especial, además de los pozos tradicionales, estará en juego el premio extraordinario de USD 3 millones, que será entregado al o los ganadores de la modalidad Sale o Sale.

Con esta edición aniversario, el Quini 6 incorpora un incentivo inédito dentro de su historia y suma un nuevo capítulo a un juego que, después de casi cuatro décadas, mantiene presencia en todo el país y continúa siendo uno de los referentes del sector.