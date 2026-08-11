Muchos científicos advierten desde hace años sobre los graves riesgos que enfrenta el medio ambiente global. El impacto desmedido de la contaminación altera los ecosistemas y amenaza el equilibrio del planeta . La preocupación de la comunidad internacional crece ante el aumento constante de los residuos industriales.

Sin embargo, un nuevo estudio reveló que un peligro potencial surge desde la zona menos esperada. La Antártida, una región que casi no está habitada, se transformó sorpresivamente en un foco activo de contaminación. Este fenómeno rompe con la idea de que el continente blanco permanecía completamente aislado y protegido.

¿Cuál es el nuevo riesgo para el ambiente que encontraron en la Antártida?

El continente helado dejó de actuar como un refugio seguro para convertirse en un emisor directo de mercurio. Los expertos detectaron que este metal pesado se libera rápidamente hacia las aguas del mar Antártico . Este proceso pone en alerta a la comunidad científica debido a la alta toxicidad del elemento en el agua.

Al tomar contacto con las bacterias del suelo y del agua, el mercurio se transforma en metilmercurio. Esta variante resulta orgánica y sumamente nociva para toda la fauna marina de la región. Las especies como la merluza negra y los tiburones registran niveles que superan los límites de seguridad alimentaria.

La exportación de este contaminante desde las costas antárticas aumentó un cuatrocientos por ciento en los últimos tiempos. Este incremento genera la posibilidad real de que la sustancia tóxica viaje hacia mares más alejados. Por esta razón, los investigadores consideran que el fenómeno representa una amenaza latente para todo el planeta .

El agua contaminada con mercurio es muy peligrosa para distintas especies.

¿Cómo fue la investigación científica sobre la Antártida?

Un equipo de investigación internacional llevó adelante este trabajo detallado sobre el territorio polar. El estudio contó con el liderazgo del científico ambiental Chengzhen Zhou, perteneciente a la Universidad de Pekín. Los resultados principales de la investigación fueron publicados recientemente en la revista científica PNAS.

Los análisis revelaron que la Península Antártica acumula mercurio a una velocidad doble respecto al promedio mundial . Así, se registró un aumento del 160% desde el inicio de la era industrial. Los datos confirman que la zona recibe noventa y tres microgramos de metal por metro cuadrado cada año.

El origen de la contaminación en el continente blanco

Las corrientes de aire y las masas oceánicas arrastraron químicos y metales pesados durante varias décadas. Aunque el continente carece de industrias locales, las emisiones de otros países viajaron miles de kilómetros hasta allí. Las sustancias tóxicas quedaron atrapadas gradualmente en las capas profundas del hielo y del suelo polar.

El calentamiento global aceleró el derretimiento de los glaciares y dejó al descubierto amplias zonas de agua. Este proceso libera el mercurio que permanecía almacenado en la tierra y promueve su paso directo al mar. Así, se activa un ciclo continuo entre la atmósfera, los glaciares, la tierra firme y el océano .