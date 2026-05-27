Comprar una buena porción de queso y descubrir a los pocos días que está cubierto de moho o transpirado dentro de la heladera es una frustración habitual en muchos hogares. Mantener la frescura de este alimento, especialmente en sus variantes de pasta dura o semidura , suele ser un verdadero dolor de cabeza debido a los cambios de temperatura y la condensación que se genera en los recipientes cerrados.

Frente a este problema cotidiano, en el último tiempo comenzó a popularizarse un truco casero tan simple como efectivo. Se trata de colocar un corcho de vino tradicional dentro del tupper o la quesera.

Esta práctica, que se comparte cada vez más a través del boca a boca y en redes sociales, promete ser la solución definitiva para extender la vida útil del producto sin alterar su sabor ni su textura original.

El secreto de este método radica en las propiedades físicas del material. El corcho funciona como una esponja natural capaz de absorber el exceso de humedad que libera el queso al estar refrigerado. Al regular el ambiente dentro del envase hermético, se retrasa drásticamente la proliferación de bacterias y hongos que aceleran el proceso de descomposición y terminan arruinando la comida mucho antes de lo esperado.

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Implementar este recurso no requiere ningún tipo de preparación compleja. El único requisito indispensable es asegurarse de que el tapón sea de alcornoque real y no de plástico o materiales sintéticos, ya que estos últimos carecen de la porosidad necesaria para capturar el agua del aire. Además, el corcho debe estar completamente seco y limpio antes de entrar en la quesera.

Para aprovechar al máximo el truco, quienes ya lo aplican recomiendan cortar el corcho por la mitad para aumentar su superficie de absorción y colocar las partes en el fondo del envase, a los costados de la cuña de queso. También es aconsejable reemplazar el trozo de madera cada cierto tiempo, o al comprar una horma nueva, cuando se note que ya está saturado y comienza a perder su eficacia secante.

Más allá de ser una simple curiosidad hogareña, la adopción masiva de esta técnica responde a una necesidad concreta de cuidar el bolsillo y reducir el desperdicio de alimentos. Con un elemento que habitualmente termina en el cesto de basura, los consumidores encontraron un aliado perfecto para proteger sus compras y disfrutar de sus quesos favoritos hasta el último gramo.