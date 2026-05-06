La quiniela es uno de los juegos de azar más típicos y elegidos en Argentina, gestionado por las loterías oficiales de cada provincia. Cada jornada se realizan diversos sorteos y los premios se asignan según el monto apostado y la cantidad de cifras acertadas. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este miércoles, 6 de mayo de 2026. A la cabeza salió el número 7219 (Pescado) y las letras son: J R Y Z. Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este miércoles 6 de mayo. A la cabeza salió el número 0235 - Pajarito. Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo suministra de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para suministrar contención e información. También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras. Soñar con Pescado simboliza abundancia, prosperidad y oportunidades que emergen del inconsciente. También sugiere intuición, fertilidad y mensajes emocionales que invitan a fluir y escuchar tus sentimientos. Soñar con un pajarito simboliza esperanza, libertad y comienzos pequeños que requieren cuidado. Si canta o vuela, augura alegría; si está herido o enjaulado, alerta límites y miedos.