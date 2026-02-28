El Manguruyú, considerado el pez de río más grande del mundo por su tamaño y fuerza, habita en la Argentina y fue hallado en una de las cuencas más importantes del país. Este tipo de especies habitan en agua dulce y puede superar el metro y medio de longitud y alcanzar más de 100 kilos, una dimensión que ningún otro pez de río logra tener. Los ríos argentinos tienen una amplia variedad de especies que los habitan y el Manguruyú es una de ellas. Este tipo de especies es característico de cursos hídricos del Río Paraná, el Río Uruguay, el Río Bermejo y el Río Pilcomayo, cuyas cuencas son de las más grandes e importantes de todo Argentina. Generalmente, el Manguruyú habita en aguas profundas y correntosas y se ubica cerca de troncos sumergidos, piedras o barrancas. En cuanto a la contextura física, esta especie se caracteriza por tener cuerpo alargado y robusto, con cabeza ancha y achatada. La, por su parte, es color marrón oscuro o grisácea presenta manchas que facilitan el camuflaje en el fondo del río. En la boca sobresalen barbas sensibles que actúan como sensores naturales, capaces de detectar alimento incluso cuando la visibilidad es baja, similares a las del bagre, un pez típico de río. La Selva Misionera fue escenario de un hallazgo que sacudió al mundo científico con el avistamiento de un ejemplar juvenil de Águila harpía, una de las aves más poderosas de Sudamérica que no se registraba en la región desde hacía más de 20 años. El registro se produjo en agosto de 2024 y estuvo a cargo del investigador y fotógrafo Sergio Moya junto al especialista en aves rapaces Manuel Encabo, cuyo trabajo representa un avance clave para la conservación de esta especie emblemática. Con patas gruesas como las de un humano adulto y garras que pueden alcanzar los 13 centímetros, la harpía es capaz de capturar monos, perezosos y otros mamíferos con una precisión demoledora. A diferencia de otras águilas que dominan las corrientes de aire en altura, esta rapaz se desplaza entre el follaje y a mucha velocidad, teniendo una efectividad letal ante sus presas. Históricamente, este tipo de aves se extiende desde México hasta el norte argentino, aunque su presencia se redujo más de 40 por ciento desde el siglo XIX por la pérdida de bosques primarios y su reciente hallazgo fue uno de los hitos más alucinantes de las aves autóctonas de este tipo de ecosistemas.