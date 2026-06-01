El descubrimiento no solo tiene implicaciones económicas; también establece a una única nación como posible propietaria de la clave para el futuro energético.

En el contexto actual de la búsqueda de energías limpias, un descubrimiento podría transformar el equilibrio global de manera irreversible. Se refiere a un recurso natural que posee un potencial energético impresionante, alcanzando tal magnitud que es considerado más valioso que el oro debido a su capacidad para generar electricidad durante milenios .

El descubrimiento no solo tiene implicaciones económicas; también establece a una única nación como posible propietaria de la clave para el futuro energético . De acuerdo a especialistas, este mineral podría asegurar una fuente prácticamente inagotable de energía, alterando el mapa geopolítico en las próximas décadas.

¿Qué mineral descubrieron y cuál es su valor superior al del oro?

El recurso descubierto es el torio, un metal plateado que posee la capacidad de generar hasta 200 veces más energía que el uranio. En contraste con este último, los reactores de sales fundidas de torio son de dimensiones más reducidas, no requieren agua para su proceso de enfriamiento, no presentan riesgos de colapso y producen una menor cantidad de desechos radiactivos de prolongada duración.

China, que ya se posicionaba como el país con las reservas más significativas, ha confirmado que exclusivamente en la mina de Bayan Obo, en la región china de Mongolia Interior, podría hallarse hasta un millón de toneladas de torio. Esta cantidad es suficiente para satisfacer las necesidades energéticas de la nación durante 60.000 años, lo que lo convierte en el metal del futuro para los científicos y los gobiernos.

Encuentran toneladas del mineral más valioso que el oro y le pertenece todo a un solo país

¿Qué implicaciones tiene este descubrimiento para China y el resto del planeta?

El estudio, liderado por el ingeniero Fan Honghai, ha identificado 233 zonas ricas en torio que se extienden desde Xinjiang hasta Guangdong. Muchas de estas reservas se encuentran en depósitos costeros que presentan una extracción sencilla o en residuos de minas de tierras raras, las cuales hasta la fecha se consideraban improductivas.

Si bien la separación del torio requiere de procesos que son tanto costosos como contaminantes, China ha aprobado la primera central de torio en el desierto de Gobi , la cual estará en funcionamiento en 2029 con una potencia de 10 megavatios . Adicionalmente, se están llevando a cabo proyectos para el desarrollo de buques propulsados por torio y reactores lunares capaces de sustentar bases en la superficie de la Luna.

Puntos fundamentales del hallazgo