El hallazgo del animal más grande del mundo se produjo durante una salida de rutina del equipo de conservación de Rewilding Argentina, en el marco de un proyecto de investigación llevado a cabo por la Secretaria de Ambiente de Chubut. Según se informó, este tipo de animales recorre miles de kilómetros día a día y es una especia que, actualmente, se encuentra en peligro de extinción. Se trata del avistamiento de la ballena azul, el cual fue documentado por primera vez en el Parque Provincial Patagonia Azul de Chubut. El equipo de conservación natural, del que forma parte el biólogo Tomás Tamagno, realizó una serie de tareas de fotoidentificación cuando avistaron la ballena azul emergiendo entre las olas. Este hallazgo es uno de los más importantes, ya que nunca se habían registrado apariciones de esta especie dentro de los límites del Parque Provincial Patagonia Azul. En este sentido, el especialista explicó: “Salimos un ratito a navegar. Tenemos un proyecto de fotoidentificación enfocado principalmente a ballenas jorobadas y, como el pronóstico anunciaba buen clima, aprovechamos la ventana de tiempo”- Por su parte, Tamagno afirmó que ese día el equipo avistó varias de estas ballenas: “Vimos un par más, habría por lo menos cuatro saltando al mismo tiempo. Una locura. En un momento teníamos varias alrededor nuestro”, comentó con esntusiamo. El biólogo destacó para la Fundación Rewilding que el avistaje de la ballena azul, “es súper importante”, porque hasta el momento no se tenía registrada ninguna aparición dentro del Parque Patagonia Azul”. “Nunca la habíamos visto en todos los años que venimos trabajando y saliendo frecuentemente al mar”, manifestó el especialista. En esta misma línea, Tamagno remarcó la preponderancia que tuvo la aparición en dicha zona marítima, hecho que consideró como “algo realmente raro y que resalta muchísimo la importancia de este lugar para la conservación”. La aparición de la ballena azul en aguas chubutenses indica que también podría darse por la presencia de un alimento que se encuentre en dichas aguas y que beneficie a la proliferación de la especie El tipo de especia hallado fue identificado como “Ballena Azul Antártica”, reconocido como el animal más grande del mundo ya que su tamaño puede alcanzar los 30 metros de largo y pesar de 75 a 140 toneladas. Asimismo, y a diferencia de otras especies que tienen “períodos de ayuno”, este tipo de ballenas consumen entre 3 y 5 toneladas de alimento al día y se alimenta todo el año. Esto, por su parte, confirma que el Mar Argentino podría convertirse en un lugar adecuado para la conservación de la ballena azul.