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El aire acondicionado puede convertirse en el origen de un olor desagradable que muchos describen como similar al pis de gato. Aunque la primera reacción suele ser pensar que hay suciedad o incluso un animal cerca del equipo, en realidad el problema puede estar dentro del propio aparato.
La humedad, la acumulación de suciedad y la presencia de microorganismos en zonas internas del aire acondicionado pueden generar olores intensos que se vuelven más evidentes cada vez que se enciende.
Por eso, antes de recurrir a perfumes o aromatizantes, es importante identificar qué está provocando el mal olor y realizar una limpieza adecuada.
La inesperada razón por la que el aire acondicionado puede oler a pis de gato
El “olor a pis de gato” puede aparecer cuando la humedad queda atrapada en el interior del equipo y se combina con polvo, restos de suciedad y materia orgánica acumulada.
En esas condiciones pueden proliferar bacterias y hongos que generan compuestos con olores muy fuertes.
Además, los filtros sucios, la bandeja de condensación y el sistema de drenaje son algunos de los puntos que más pueden contribuir a que el olor se mantenga y vuelva a aparecer poco después de encender el aire.
El truco casero para eliminar el olor y dejar el aire acondicionado limpio
Una de las claves es limpiar correctamente los filtros y las zonas accesibles del equipo, pero también asegurarse de que el agua de condensación pueda drenar sin problemas.
Los filtros deben retirarse, lavarse según las indicaciones del fabricante y dejarse secar completamente antes de volver a colocarlos.
Si el olor persiste, no conviene limitarse a utilizar aromatizantes: puede ser necesario realizar una limpieza más profunda del evaporador, la bandeja y el sistema de drenaje. En esos casos, lo más recomendable es recurrir a un técnico especializado.
Cómo evitar que el olor a pis de gato vuelva a aparecer
Para prevenir el problema, es fundamental mantener los filtros limpios y evitar que el interior del equipo permanezca húmedo durante períodos prolongados.
También ayuda realizar un mantenimiento periódico, especialmente antes de comenzar a utilizar el aire acondicionado con mayor frecuencia.
Si el olor aparece de manera persistente incluso después de limpiar los filtros, puede indicar que existe suciedad acumulada o un problema en el drenaje que requiere una revisión profesional.