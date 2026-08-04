Juanjo Jiménez advierte de que recargar el gas sin reparar la fuga es solo un parche temporal. Imagen de banco.

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, el aire acondicionado del coche se convierte en un elemento imprescindible. Sin embargo, también es el momento en el que muchos conductores descubren que su sistema no enfría como debería. Ante esta situación, la solución más común que viene a la cabeza es llevarlo al taller para que recarguen el gas. Pero según el mecánico Juanjo Jiménez, esa decisión podría no ser la más acertada. De hecho, asegura que recargar el aire acondicionado no es una tarea de mantenimiento periódico, sino la señal de que algo funciona mal.

El experto en automoción, conocido por sus vídeos en redes sociales (@jcautomotivetop), ha querido aclarar esta cuestión que genera dudas cada año. Su mensaje es claro: si el sistema necesita una recarga de gas, lo más probable es que exista una avería que debe ser reparada, no parcheada.

El gas del aire acondicionado no se gasta: es un sistema estanco

Juanjo Jiménez explica que el circuito del aire acondicionado de cualquier coche es un sistema cerrado y estanco. Esto significa que la carga de gas que sale de fábrica debería durar toda la vida útil del vehículo. “Nunca hay que recargar teóricamente el aire acondicionado de tu coche y, si lo tienes que hacer, es que hay un problema”, sentencia el mecánico.

El refrigerante no se consume como el combustible. Si el sistema pierde eficacia y deja de enfriar, no es porque se haya “gastado” el gas, sino porque existe una fuga en algún punto del circuito. Puede ser un poro diminuto en una manguera, una junta deteriorada o cualquier otro punto por donde el gas se escapa de forma gradual. Añadir más gas sin localizar y reparar esa fuga es solo un parche temporal. El problema reaparecerá en cuanto el gas vuelva a escaparse.

Mecánico revisando el sistema de climatización.

¿Qué hacer entonces si el aire acondicionado no enfría?

Si el climatizador del coche deja de enfriar, lo correcto no es acudir al taller pidiendo una recarga. Lo adecuado es solicitar una revisión completa del sistema para detectar el origen de la pérdida de presión. El mecánico deberá localizar la fuga, repararla y, solo después, cargar de nuevo el gas con la cantidad exacta que especifica el fabricante.

Además, Jiménez recuerda que el aire acondicionado sí necesita mantenimiento, aunque no sea una recarga de gas. Se puede realizar un proceso de mantenimiento que consiste en extraer el gas del circuito y hacerle el vacío. Este proceso físico permite eliminar la humedad acumulada en el interior, algo que perjudica el correcto funcionamiento de los circuitos frigoríficos. También es recomendable renovar el aceite del compresor para mejorar su lubricación y alargar su vida útil.

Otro consejo clave del mecánico es no descuidar el filtro del habitáculo. Un filtro sucio reduce el caudal de aire, obliga al sistema a esforzarse más y puede ser el origen de esos desagradables olores a humedad que aparecen al encender el aire.

¿Por qué muchos talleres recomiendan recargar el gas cada dos años?

A pesar de las explicaciones de Jiménez, es habitual que algunos talleres recomienden recargar el gas del aire acondicionado cada dos años. Esta práctica responde más a una estrategia comercial que a una necesidad técnica real. En un sistema en perfecto estado, sin fugas, la carga de gas es estable y no requiere ser repuesta.

La pérdida de gas no es un proceso natural, sino la consecuencia de un desgaste o de una pequeña avería. Por eso, si un taller propone una recarga sin haber revisado previamente el circuito en busca de fugas, probablemente no está ofreciendo la solución definitiva. El propio Jiménez advierte de que, si el aire acondicionado no va, hay que darse prisa y acudir al taller, sobre todo en verano, cuando la demanda de este servicio se dispara y las listas de espera se alargan.

La clave está en entender que el aire acondicionado del coche no es un dispositivo que requiera “combustible” para funcionar, sino un circuito hermético que debe mantener su carga original. Si falla, no es por falta de gas, sino por un problema que hay que solucionar en su origen.