El Gobierno nacional anunció que enviará al Congreso un paquete de reformas clave que incluye cambios en el régimen de desalojos y que tiene como objetivo central devolverle los dueños las propiedades habitadas por “okupas”. Según confirmó el propio Manuel Adorni en conferencia de prensa, la iniciativa está orientada a que los propietarios recuperen sus inmuebles en un plazo máximo de cinco días. Manuel Adorni informó que la reforma del Régimen de Expropiaciones (Ley 21.499) apunta a implementar un proceso “sumarísimo” que reduzca drásticamente los plazos actuales, para que la Justicia actúe más rápido frente a las ocupaciones de propiedades ilegales. La propuesta establece que, una vez detectada la toma de una propiedad, el procedimiento judicial permita desalojar a los ocupantes en menos de cinco días. En este aspecto, el funcionario expresó: “Necesitamos hacernos cargo del flagelo nacional que son los okupas, con una ley de desalojo que dé vía sumarísima a los procesos, evacúe rápidamente a los infractores y restituya los inmuebles al propietario en menos de cinco días”. Además, el Jefe de Gabinete señaló que “cuidar a la propiedad es cuidar a los inquilinos” y que “los únicos que pueden estar en desacuerdo son los delincuentes”, expresó. Si bien la reforma fue enviada al Congreso y a partir de ahora comenzaría a tratarse, el cambio central está en cómo se pasaría a implementarse de cara al futuro, acortando los tiempos del proceso. Actualmente, el desalojo de “okupas” ilegales en una propiedad suele llevar un tiempo considerable y que, en muchos casos, puede durar meses e incluso años. Con la reforma, esto se reduciría drásticamente y en cinco días la propiedad sería restituida a los dueños originales, una vez que se brinde el dictamen de la Justicia. El paquete diseñado por el Gobierno también incluye una modificación de la ley de tierras rurales que prevé eliminar los límites a la venta de campos a extranjeros. La iniciativa, según expresó Manuel Adorni, apunta a atraer capital internacional y potenciar inversiones en áreas clave como el petróleo, la minería y la agroindustria. En ese sentido, argumentó que “hoy los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión". “Algunas, como petróleo, minería o agro, requieren que se compren terrenos grandes para llevarse adelante. No podemos permitir que por un mero capricho ideológico estas no se realicen”, concluyó el Jefe de Gabinete.