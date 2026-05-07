El debate sobre la Ley de Costas vuelve al centro de la agenda política tras una decisión clave del Senado. La Cámara Alta ha aprobado una moción que reclama una moratoria para frenar actuaciones que afectan a viviendas en el litoral. La iniciativa, impulsada por el Partido Popular, busca detener los procedimientos de deslinde del dominio marítimo terrestre. Además, exige al Gobierno mayor transparencia, seguridad jurídica y lealtad institucional en la gestión normativa. La votación se resolvió con 37 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones. El resultado refleja una clara división política en torno al modelo de gestión del litoral y el impacto sobre los propietarios. El deslinde del dominio marítimo terrestre es el procedimiento mediante el cual el Estado fija los límites entre lo público y lo privado en la costa. Este proceso determina qué terrenos pasan a formar parte del dominio público y cuáles pueden seguir siendo de propiedad privada, un punto clave dentro de la Ley de Costas. En la práctica, el deslinde puede implicar que viviendas construidas en su día conforme a la legalidad vigente queden dentro del dominio público. En esos casos, los propietarios pueden perder la titularidad y pasar a un régimen de concesión temporal, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de esas propiedades. El conflicto surge porque este mecanismo enfrenta dos intereses: la protección del litoral como espacio público y los derechos de quienes han vivido durante décadas en estas zonas. Esta tensión explica el debate político y social en torno a la Ley de Costas y las recientes demandas de moratoria. El debate en torno a la Ley de Costas ha evidenciado dos visiones opuestas. Por un lado, el PP sostiene que la reforma planteada por el Gobierno supone un riesgo para los propietarios. Francisco Javier Márquez Sánchez aseguró que “Sánchez pretende aprobar un nuevo modelo de gestión de costas que carece de apoyo y diálogo”, calificando la iniciativa como “un desalojo planificado”. Además, defendió que “no puede haber una sola familia que pierda su hogar ni una empresa que pierda su local”, poniendo el foco en el impacto social de la normativa. Desde el grupo socialista se ha rechazado esta visión crítica sobre la Ley de Costas. José Antonio Valbuena Alonso defendió que el proceso de deslinde es “garantista”. El representante socialista afirmó que no se trata de “llegar, tirar los dados y decidir sobre las viviendas”, sino de un procedimiento regulado que busca proteger el dominio público. También subrayó que existen “dos modelos distintos de entender el medioambiente”, diferenciando entre el enfoque del uso público y el uso particular del litoral. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha insistido en reclamar la moratoria “con carácter urgente”. La propuesta incluye una batería de medidas para revisar la normativa del litoral. Según García, la aplicación de la ley actual supondría “una sentencia de muerte” para decenas de municipios costeros. Además, criticó la posibilidad de sustituir propiedades por concesiones temporales. La dirigente también advirtió que los propietarios podrían quedar “sin seguridad, sin certezas y, lo más importante, sin hogar”. El alcance de la Ley de Costas se extiende a múltiples zonas del litoral español, especialmente en comunidades autónomas con alta presencia de viviendas cercanas al mar. El impacto potencial incluye tanto viviendas heredadas como negocios ubicados en primera línea de costa. Este factor explica la presión política para revisar la normativa.