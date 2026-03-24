En Argentina, existe un mecanismo legal que permite en ciertos casos acceder a la titularidad de una vivienda. Se trata de la usucapión, que puede aplicarse tras varios años de permanencia en un inmueble en casos específicos. ¿Cómo funciona y quiénes pueden solicitarla? La usucapión, también conocida como prescripción adquisitiva, es un mecanismo previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación, que permite adquirir el dominio de un bien en casos específicos, luego de haberlo poseído durante un tiempo determinado, de forma continua y sin oposición. La usucapión implica un enfrentamiento entre partes enmarcado en un proceso judicial, donde se busca resolver un conflicto de intereses sobre un bien. Existen dos variantes principales: Según el artículo 1897 del Código Civil y Comercial de la Nación, “la posesión para usucapir debe ser ejercida de manera continua, pública y con ánimo de dueño durante el plazo legal”. El Ministerio de Justicia recomienda iniciar este tipo de trámites con el asesoramiento de un abogado especializado para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos. Las personas que pueden iniciar un proceso de usucapión son aquellas que hayan poseído un bien de forma continua, ostensible y en concepto de dueño durante el tiempo establecido por la ley. Por su parte, los inquilinos no están habilitados para iniciar un proceso de usucapión mientras el contrato de locación continúe vigente, ya que la tenencia no se ejerce como propietario. El solicitante debe interponer una demanda ante la justicia para que un juez reconozca el derecho. Por lo general, se exige cumplir con los siguientes requisitos legales: Si el juez falla a favor del demandante, la persona obtendrá el título de propiedad mediante una resolución judicial.