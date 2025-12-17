Una reconocida tienda de electrónica tiene disponibles televisores con hasta un 52% de descuento y a partir de los $ 200.000. De esta manera, se podrá aprovechar diferentes promociones para esta época navideña.

Se trata de Frávega, la famosa tienda que se fundó hace 100 años y ahora ofrece diferentes descuentos en tecnología para hacer un regalo especial de Navidad.

¿Cómo acceder a las promociones de televisores?

Para encontrar las diferentes ofertas de televisores, deberán ingresar a la página web de Frávega. Allí, hay diferentes Smart TV que están muy por debajo de su precio actual y pueden adquirirse en hasta 12 cuotas sin interés.

Ofrecen televisores con 52% de descuento en esta tienda: cómo acceder a la promoción. Foto: Frávega

En ese sentido, las promociones tienen en cuenta productos de marcas reconocidas como Samsung, Noblex, Philips, BGH, LG, TCL o Kanji . Cada comprar puede retirarse en las sucursales más cercanas o conseguir envío gratis.

Una por una, todas las promociones en televisores