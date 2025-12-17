En esta noticia
Una reconocida tienda de electrónica tiene disponibles televisores con hasta un 52% de descuento y a partir de los $ 200.000. De esta manera, se podrá aprovechar diferentes promociones para esta época navideña.
Se trata de Frávega, la famosa tienda que se fundó hace 100 años y ahora ofrece diferentes descuentos en tecnología para hacer un regalo especial de Navidad.
¿Cómo acceder a las promociones de televisores?
Para encontrar las diferentes ofertas de televisores, deberán ingresar a la página web de Frávega. Allí, hay diferentes Smart TV que están muy por debajo de su precio actual y pueden adquirirse en hasta 12 cuotas sin interés.
En ese sentido, las promociones tienen en cuenta productos de marcas reconocidas como Samsung, Noblex, Philips, BGH, LG, TCL o Kanji. Cada comprar puede retirarse en las sucursales más cercanas o conseguir envío gratis.
Una por una, todas las promociones en televisores
- Smart TV 55″ Hisense ULED VIDAA 55U6QV: $ 733.999 con 52% de descuento. Antes: $ 1.499.999
- Smarttv Samsung 43″ Crystal 4k Uhd Lh43bechvggczb Bluetooth: $ 678.999 con 50% de descuento. Antes: $ 1.357.998,60
- Smart TV LED 32” HD AOC Roku TV 32S5135/77G: $ 199.999 con 47% off. Antes: $ 379.999
- Smart TV BGH 60″ QLED 4K Google TV B6026US7G: $ 829.999 con 45% off. Antes: $ 1.499.999
- Smart Tv Samsung 85 Pulgadas Neo QLED 8K QN85QN800CGCZB PROMO: $ 10.599.999 con 40% de descuento. Antes: $ 17.567.566
- Smart Tv 50 Te50ug10 Led 4k Uhd Frameless Googletv: $ 546.000 con 40% off. Antes: $ 909.999
- Smart Tv De 50 Kanji Kj-50st005 Con Pantalla Led 4k 110/220v: $ 550.499 con 40% de descuento. Antes: $ 917.498,33
- Tv Noblex QLED 100″ Google Black Series: $ 4.990.000 con 38% off. Antes: $ 7.990.000
- Smart Tv Samsung 85 Pulgadas Neo QLED 8K QN85QN800CGCZB: $ 10.599.999 con 18% de descuento. Antes: $ 12.874.999.