Para quienes quieran cambiar el colchón o su sommier, podrán aprovechar las promociones del CyberMonday 2025 que todavía están vigentes. Justamente, hay una tienda que tiene ofertas con hasta un 75% de descuento y en cuotas sin de interés.

Se trata de Easy, la cadena de venta de artículos para la construcción y equipamiento para la casa y el jardín. También sumaron a este evento de compras online con rebajas importantes.

¿Cómo aprovechar los descuentos en colchones y sommiers de Easy?

Para acceder a los descuentos en colchones y sommiers de Easy, será necesario ingresar a la página oficial para ver todas las ofertas disponibles. De esta manera, podrán ver algunas promociones que solo están disponibles mediante esta variante y no en la tienda física.

Dependiendo del banco al que pertenezca su tarjeta, pueden aprovechar de 3 a 12 cuotas sin interés. Además, hay marcas como Springwall, Soñador, kavanag, Camudi, Dielfe o Inmacol.

Una por una, las promociones en colchones y sommiers

  • Sommier Mcb115 King 180x200 Cm Springwall: $ 567.500 con 75% de descuento. Antes: $ 2.270.000
  • Sommier Y Colchón MCB 115 1.5 Plazas 90x190x59 Cm Springwall: $ 335.000 con 75% off. Antes: $ 1.340.000
  • Colchón Mcb 115 Queen 160x200x24 Cm Springwall: $ 362.500 con 75% de descuento. Antes: $ 1.450.000
  • Colchón MCB 115 King 180x200x24 Cm Springwall: $ 415.000 con 75% de descuento. Antes: $ 1.660.000
  • Sommier Y Colchón MCB115 2 Plazas 140x190x59 Cm Springwall: $ 417.000 con 70% de descuento. Antes: $ 1.390.000
  • Sommier Mcb115 King 200x200x59 Cm Springwall: $ 713.100 con 70% off. Antes: $ 2.377.000
  • Sommier MCB115 1 Plaza 80x190x59 Cm Springwall: $ 279.000 con 70% de descuento. Antes: $ 930.000
  • Colchón MCB 115 King 200x200 Cm Springwall: $ 437.400 con 70% off. Antes: $ 1.458.000
  • Colchón espuma sabana Soñador 65x97x08 mimir: $ 51.030 con 30% de descuento. Antes: $ 72.900
  • Colchon Espuma Tnt 80X190X13 Cm Camudi: $ 89.250 con 30% off. Antes: $ 127.500
  • Colchón Arno 1 Plaza 80x190x23 Cm Kavanag: $ 173.950 con 65% de descuento. Antes: $ 497.000
  • Colchón Espuma Upper Max 080X190 1 Plaza Springwall: $ 216.000 con 60% off. Antes: $540.000
  • Cama Funcional 1 Plaza 192x93x39 Cm 2 Cajones Blanca Dielfe: $ 239.200 con 20% off. Antes: $ 299.000.