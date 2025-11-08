Para quienes quieran cambiar el colchón o su sommier, podrán aprovechar las promociones del CyberMonday 2025 que todavía están vigentes. Justamente, hay una tienda que tiene ofertas con hasta un 75% de descuento y en cuotas sin de interés.

Se trata de Easy, la cadena de venta de artículos para la construcción y equipamiento para la casa y el jardín. También sumaron a este evento de compras online con rebajas importantes.

¿Cómo aprovechar los descuentos en colchones y sommiers de Easy?

Para acceder a los descuentos en colchones y sommiers de Easy, será necesario ingresar a la página oficial para ver todas las ofertas disponibles. De esta manera, podrán ver algunas promociones que solo están disponibles mediante esta variante y no en la tienda física.

Dependiendo del banco al que pertenezca su tarjeta, pueden aprovechar de 3 a 12 cuotas sin interés. Además, hay marcas como Springwall, Soñador, kavanag, Camudi, Dielfe o Inmacol .

Una por una, las promociones en colchones y sommiers