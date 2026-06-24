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La Unión del Personal Civil (UPCN) de la Nación de la seccional Santa Cruz oficializó una medida de fuerza que paralizará a parte del funcionamiento estatal durante esta semana: el gremio confirmó un paro de 96 horas que afectará de manera directa a la administración pública de la provincia.
Esta medida de fuerza comenzó a regir a las 00:00 horas del martes 23 de junio y se prolongará hasta el viernes 26 de junio inclusive.
El comunicado de UPCN este lunes 22 de junio
“UPCN Santa Cruz informa medida de fuerza por 96 horas en la Administración Pública Provincial, entes autárquicos, centralizados y descentralizados”, introdujeron en un comunicado publicado en las redes sociales oficiales y luego remarcaron: “Pase a planta permanente ya. Re-encasillamiento y respeto pleno a los Convenios Colectivos de Trabajo. El Convenio Colectivo se respeta, no se interpreta”.
En este marco, el gremio presiona por una recomposición salarial urgente para contrarestar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación regional.
Al mismo tiempo, se solicita una actualización de las categorías y el correcto encuadramiento del personal de acuerdo a sus funciones y antigüedad.
El tercer punto se basa en la regularización y estabilidad laboral de los trabajadores que están contratado o precarizados y que cumplen funciones en el Estado para que se incorporen de manera definitiva a planta permanente.
El impacto que tendrá la medida de fuerza
Asimismo, se prevé que haya una fuerte reducción en la atención al público y trámites administrativos en las localidades de Santa Cruz.
Cabe destacar que la oficialización de esta medida de fuerza se dio antes de la reunión de la paritaria central.