Oficial y confirmado | Un sindicato estatal lanzó un paro por 96 horas antes de la paritaria y la medida de fuerza afectará a toda la provincia.

La Unión del Personal Civil (UPCN) de la Nación de la seccional Santa Cruz oficializó una medida de fuerza que paralizará a parte del funcionamiento estatal durante esta semana: el gremio confirmó un paro de 96 horas que afectará de manera directa a la administración pública de la provincia.

Esta medida de fuerza comenzó a regir a las 00:00 horas del martes 23 de junio y se prolongará hasta el viernes 26 de junio inclusive .

El comunicado de UPCN este lunes 22 de junio

“UPCN Santa Cruz informa medida de fuerza por 96 horas en la Administración Pública Provincial, entes autárquicos, centralizados y descentralizados”, introdujeron en un comunicado publicado en las redes sociales oficiales y luego remarcaron: “Pase a planta permanente ya. Re-encasillamiento y respeto pleno a los Convenios Colectivos de Trabajo. El Convenio Colectivo se respeta, no se interpreta”.

Esta medida de fuerza comenzó a regir a las 00:00 horas del martes 23 de junio y se prolongará hasta el viernes 26 de junio inclusive. UPCN

En este marco, el gremio presiona por una recomposición salarial urgente para contrarestar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación regional.

Al mismo tiempo, se solicita una actualización de las categorías y el correcto encuadramiento del personal de acuerdo a sus funciones y antigüedad.

El tercer punto se basa en la regularización y estabilidad laboral de los trabajadores que están contratado o precarizados y que cumplen funciones en el Estado para que se incorporen de manera definitiva a planta permanente.

El impacto que tendrá la medida de fuerza

Asimismo, se prevé que haya una fuerte reducción en la atención al público y trámites administrativos en las localidades de Santa Cruz.

Cabe destacar que la oficialización de esta medida de fuerza se dio antes de la reunión de la paritaria central.