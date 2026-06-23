Apareció la especie más peligrosa: parece un simple animal pero es una especie invasora que puede destruir la economía de un país entero.

En el mundo, existen miles de especies invasoras, es decir, animales que llegan desde fuera y son capaces de alterar un ecosistema entero . Por lo general, la primera impresión al escuchar esto es pensar en un animal gigante y muy agresivo.

No obstante, en el último tiempo un animal, de aspecto simple, se transformó en una de las más peligrosas en Europa, sobre todo, en España.

Este invasor silencioso tiene aspecto de cabra y mientras pasea por las cumbres del Teide, España, arrasa con especies vegetales que solo existen ahí y que llevan millones de años evolucionando: se trata del muflón.

La especie más peligrosa de Islas Canarias

El muflón (Ovis orientalis musimon) es una de las especies invasoras que más daño hizo en el último tiempo. Fue introducida en la isla de Tenerife, Islas Canarias en 1971 con fines cinegéticos, es decir, para que sean cazados legalmente.

Apareció la especie más peligrosa: parece un simple animal pero es una especie invasora que puede destruir la economía de un país entero. Generado con IA.

Años más tarde se replicó en La Palma y terminó de volver en un problema ambiental serio: se multiplicó con facilidad y comenzó a comerse la flora endémica . Se trata de plantas únicas en el planeta que estaban en el catálogo de conservación antes de que apareciera este animal.

La biodiversidad canaria se transformó en una amenaza directa hacia brotes y pastos. Ya en el 2013, el muflón fue incluido en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras de manera oficial.

Cabe destacar que en otros lugares de España como, por ejemplo, Málaga, Cazorla, Valencia o Cuencia, su presencia esta normalizada.

En todo este marco, se dio un debate en el último tiempo con respecto a campañas de erradicación como algo innecesario o ilegal, ya que no fue declarado invasor en todo el país, no transmite enfermedades y que su presencia puede ser beneficiosa.

Apareció la especie más peligrosa: parece un simple animal pero es una especie invasora que puede destruir la economía de un país entero. Generado con IA.

Sin embargo, en Tenerife y La Palma el muflón pone en peligro a especies vegetales protegidas.

Cabe señalar también que hasta el momento no se llevó adelante ningúna política local para terminar con este problema.

Por qué no se deben introducir animales ni plantas extrañas a un ecosistema nuevo

La introducción de animales o plantas extrañas en un ecosistema nuevo puede generar graves desequilibrios ecológicos.

Estas especies invasoras, al no tener depredadores naturales en el nuevo ambiente, pueden reproducirse rápidamente y competir con las especies nativas por recursos como alimento, agua y espacio.

Esto puede provocar la disminución o incluso la extinción local de especies autóctonas, alterando la biodiversidad y el funcionamiento natural del ecosistema.

Además, las especies introducidas pueden causar daños económicos y ambientales significativos. Algunas plantas invasoras modifican el suelo o afectan la disponibilidad de nutrientes, mientras que ciertos animales pueden transmitir enfermedades o afectar actividades humanas como la agricultura, la pesca o el turismo.

En conjunto, estos impactos generan costos elevados para su control y evidencian la importancia de proteger los ecosistemas evitando la introducción de especies exóticas.

En España, existen otras especies invasoras tales como el cangrejo rojo o el mejillón cebra que están causando estragos en la actualidad.