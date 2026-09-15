Una localidad de la Provincia de Buenos Aires tendrá una jornada especial este miércoles 16 de septiembre. El feriado local afectará las actividades habituales y permitirá que los estudiantes tengan un día de descanso.

La medida alcanza a Cacharí, partido de Azul, donde se conmemora el aniversario fundacional de la localidad. La fecha figura en el calendario oficial de feriados locales de septiembre de 2026.

Feriado el miércoles 16 de septiembre: ¿dónde no habrá clases?

El feriado corresponde a Cacharí, localidad ubicada en el partido bonaerense de Azul.

El 16 de septiembre se conmemora el aniversario fundacional de Cacharí, por lo que la fecha fue incorporada al listado de feriados locales de la Provincia de Buenos Aires.

La localidad fue fundada en 1896, por lo que en 2026 se cumplen 130 años de su fundación.

¿No hay clases el miércoles 16 de septiembre?

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El feriado tiene alcance local, por lo que no implica la suspensión de clases en toda la Provincia de Buenos Aires.

Los estudiantes de Cacharí serán los principales alcanzados por la jornada especial, de acuerdo con las disposiciones correspondientes a la localidad.

Esto significa que quienes viven en otras ciudades bonaerenses deberán asistir a clases con normalidad, salvo que exista otra disposición específica de sus autoridades educativas.

Qué se celebra el 16 de septiembre en Cacharí

La fecha corresponde al aniversario fundacional de la localidad.

Según los registros históricos, el Gobierno provincial autorizó en 1896 a Mariano Falomir a fundar un pueblo denominado Cacharí. El 16 de septiembre de ese año se autorizó la mensura y el trazado de la localidad.

Por este motivo, cada año se establece una jornada especial para conmemorar el aniversario de la localidad.

Feriado local en Buenos Aires: quiénes tienen descanso

El feriado de Cacharí no es un feriado nacional. Se trata de una fecha de alcance local incluida en el cronograma provincial.

El listado de Banco Provincia establece para el 16 de septiembre: Cacharí (Azul), aniversario fundacional.

Por lo tanto, el alcance del descanso depende de las actividades y organismos contemplados por la normativa correspondiente.

Calendario: cómo queda el miércoles 16 de septiembre

Miércoles 16: feriado local por el aniversario fundacional de Cacharí.

Jueves 17: actividad habitual.

Viernes 18: actividad habitual, salvo otras disposiciones.

Sábado 19 y domingo 20: fin de semana.

De esta manera, el miércoles 16 de septiembre será una jornada diferente para los habitantes de Cacharí, mientras que el resto de la Provincia de Buenos Aires continuará con su calendario habitual.