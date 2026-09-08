El Ministerio de Educación de Tierra del Fuego puso en marcha un esquema extraordinario para recuperar horas de clases que se perdieron durante el ciclo lectivo 2026. La medida establece clases presenciales y obligatorias durante los sábados, que se extenderá hasta diciembre.

El plan comenzó el sábado 29 de agosto y, en esta primera etapa, está destinado a los alumnos de 1° a 6° año de dos escuelas provinciales que atravesaron períodos prolongados sin presencialidad debido a problemas vinculados con sus edificios.

Quiénes deberán asistir a clases los sábados

La medida alcanza a los estudiantes de la Escuela Provincial N° 19 “Primera Legislatura”, de Río Grande, y de la Escuela Provincial N° 24 “Juan Ruiz Galán”, de Ushuaia.

De acuerdo con lo establecido por Ministerio de Educación, la asistencia a estas jornadas extraordinarias es obligatoria y continuará hasta el 12 de diciembre de 2026.

Las clases se desarrollarán todos los sábados, de 10 a 12, con una propuesta enfocada especialmente en contenidos de Prácticas del Lenguaje y Matemática.

El objetivo es reforzar los aprendizajes que pudieron verse afectados por la interrupción de las actividades presenciales y ampliar el tiempo destinado a la enseñanza durante el ciclo escolar.

Clases los sábados en Tierra del Fuego: quiénes deberán asistir, desde cuándo y hasta qué fecha se extenderá la medida

Por qué se decidió sumar clases durante los fines de semana

La incorporación responde a la necesidad de compensar el tiempo pedagógico perdido en establecimientos que permanecieron durante períodos prolongados sin clases presenciales por trabajos de regularización y mejoras edilicias.

El Ministerio de Educación busca así fortalecer las trayectorias escolares de los alumnos afectados y evitar que las interrupciones registradas durante el ciclo lectivo tengan un impacto mayor sobre sus aprendizajes.

La iniciativa forma parte del Dispositivo de Avance en los Aprendizajes (DAA) y del denominado Plan de Compensación Pedagógica “Ampliación del tiempo efectivo de enseñanza presencial”.

Hasta cuándo habrá clases los sábados y qué dice la normativa

El esquema extraordinario se extenderá desde el 29 de agosto hasta el 12 de diciembre, por lo que los estudiantes incluidos deberán concurrir a las jornadas de los sábados durante ese período.

La cartera educativa provincial fundamentó la implementación en la Resolución N° 484/24 del Consejo Federal de Educación, que habilita la utilización de jornadas extraordinarias para compensar días de clase perdidos.

Además, se aplicarán criterios de priorización curricular contemplados en la Resolución CFE N° 367/20, con especial atención sobre aquellos contenidos considerados fundamentales para la continuidad de los aprendizajes.