Sudamérica se prepara para dar un salto tecnológico clave, ya que Brasil construirá el primer tren bala del continente. El sistema ferroviario marcará un antes y un después al conectar 510 kilómetros de recorrido en menos de dos horas gracias a su velocidad máxima operativa de 350 km/h. El Tren de Alta Velocidad (TAV) buscará solucionar una demanda histórica de los brasileños al unir Río de Janeiro con San Pablo, dos ciudades claves que hoy dependen exclusivamente del transporte vial o aéreo. El gigante sudamericano hará historia al tener el primer tren bala del continente. El sistema ferroviario tendrá una extensión aproximada de 510 kilómetros que conectará Río con San Pablo, sumado a una extensión que llegará hasta Campinas. Según las proyecciones oficiales, la mejora en la conectividad no solo agilizará el traslado de pasajeros diarios, sino que también funcionará para descongestionar las principales rutas y autopistas del país. El proyecto demandará una inversión estimada de entre u$s 10 millones y u$s 20 millones, lo que posiciona a la obra como una de las más ambiciosas de la región. La estructura contempla la construcción de túneles, viaductos, sistemas eléctricos avanzados con tecnología moderna, estaciones para carga y descarga de pasajeros, entre otros. El proyecto tiene como principal objetivo transformar para siempre el sistema ferroviario brasileño, ya que las actuales trazas no superan los 160 kilómetros. Las principales características del nuevo TAV son: El inicio de las obras está programado para 2027 y se espera que esté operativo para los primeros meses de 2032. Según información de Exame, el precio de los boletos para viajar en el tren bala brasileño oscilará entre los 50 y 64 reales, que en dólares es equivalente a un valor entre u$s 9 y u$s 12,2.