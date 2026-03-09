Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el General Román Villalvazo Barrios, jefe del Centro de Coordinación Copa Mundial de Futbol 2026, presentó el Plan de Defensa Aérea que operará en México durante el torneo. La estrategia contempla drones, aeronaves de interceptación, sistemas antidrones, vigilancia de largo alcance. Toda la operación será en coordinación centralizada desde el Centro Nacional de Vigilancia (CENAVI) del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, que concentrará el mando, control e inteligencia aérea durante el evento. El plan operará en cinco niveles de altitud que van desde los 25 mil pies hasta los 500 pies: Las ciudades sede principales —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— contarán con zonas de protección divididas en tres anillos de seguridad: 60 millas, 15 millas y 1.5 millas. Estos subsectores permitirán escalonar la vigilancia y reaccionar de forma gradual ante cualquier situación irregular. Las sedes alternas, en tanto, se manejarán mediante NOTAMs, que son avisos oficiales dirigidos a la aviación civil y comercial sobre restricciones o condiciones especiales de vuelo. Las autoridades fueron claras al respecto: no se cancelarán vuelos comerciales ni privados que cuenten con autorización. La estrategia consiste en coordinación, control y supervisión adicional, no en la suspensión general de operaciones. El General Villalvazo precisó que el objetivo es mitigar cualquier traza de interés ilícita que pueda generar un escenario no deseado durante el torneo. Previo al inicio del Mundial, se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo presidencial para delimitar formalmente las zonas de vigilancia y protección aérea. Todo piloto que presente un plan de vuelo deberá verificar la información emitida por el Sistema de Información Aeronáutica (SAI) para conocer qué zonas estarán restringidas, qué rutas deberán coordinarse y qué áreas estarán bajo vigilancia especial. Para la mayoría de las personas no habrá cambios visibles en su vida cotidiana. Sin embargo, quienes operen aeronaves privadas, comerciales o deportivas deberán revisar con anticipación las disposiciones oficiales que se publiquen en el DOF y en los avisos aeronáuticos correspondientes para garantizar su coordinación con las autoridades. El Plan de Defensa Aérea se integra a los preparativos nacionales de seguridad rumbo al Mundial 2026, que México organizará de forma conjunta con Estados Unidos y Canadá. La protección del espacio aéreo forma parte de una estrategia integral que incluye despliegues terrestres, coordinación internacional y sistemas tecnológicos avanzados, con el objetivo de que el torneo se desarrolle sin incidentes.