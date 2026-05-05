El Gobierno nacional avanzó con un cambio clave en la regulación de productos con nicotina y decidió habilitar su venta bajo nuevas condiciones. La medida alcanza a dispositivos electrónicos, bolsitas de nicotina y sistemas de tabaco calentado, que hasta ahora estaban prohibidos en el país. La decisión fue oficializada a través de una resolución conjunta y apunta a ordenar un mercado que, según explicaron desde el Ejecutivo, ya funcionaba de manera informal. A partir de ahora, estos productos podrán comercializarse de forma legal, pero deberán cumplir con requisitos específicos. Entre ellos: Solo podrán venderse aquellos dispositivos que estén debidamente autorizados. Desde el Gobierno argumentaron que la prohibición vigente no había logrado frenar el consumo, sino que lo trasladó a un circuito ilegal, sin controles ni garantías para los usuarios. Con esta medida, buscan que el Estado pueda fiscalizar, regular y aplicar sanciones en caso de incumplimientos, algo que hasta ahora no era posible. Además, la incorporación de estos productos al circuito formal permitirá que tributen dentro del sistema. Uno de los puntos centrales del debate es el uso de estos dispositivos entre adolescentes. Estudios recientes muestran que el consumo de cigarrillos electrónicos creció en los últimos años, especialmente en edades tempranas. En ese contexto, la normativa incluye restricciones para reducir su atractivo, como la prohibición de saborizantes en los líquidos utilizados para vapear. La regulación fija límites estrictos en relación a: El objetivo es reducir los riesgos asociados a productos sin control, que circulaban en el mercado informal. Desde el área de Salud explicaron que la iniciativa no busca fomentar el consumo, sino intervenir sobre una práctica que ya existe. También señalaron que la regulación puede contribuir a reducir la exposición al humo del cigarrillo tradicional, uno de los principales factores de riesgo en enfermedades respiratorias y cardiovasculares. La nueva normativa marca un giro en el enfoque local de la prohibición total a un esquema de control y regulación. En ese marco, el Estado pasa a tener un rol activo en la supervisión de estos productos, en un contexto donde su uso sigue en aumento y genera debate a nivel internacional.