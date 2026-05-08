Tras el fin de semana largo del Día del Trabajador, que fue el 1° de mayo, los argentinos volverán a disfrutar de un feriado y un finde largo durante el quinto mes del año. En la última semana de mayo, los argentinos tendrán tres días consecutivos de descanso. De este modo, los trabajadores podrán aprovechar la fecha para realizar una mini escapada antes del fin del otoño. El próximo feriado nacional será el 25 de mayo, fecha en que se connemora un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Este año el feriado cae lunes, por lo que habrá un nuevo fin de semana largo para todos los argentinos. Durante este día habrá festejos como desfiles militares o festivales gastronómico-culturales en todo el país para conmemorar la proeza de los referentes de la Primera Junta de Gobierno. El 25 de mayo se conmemora la Revolución de Mayo y la formación del primer Gobierno Patrio. La Primera Junta fue el primer Gobierno por fuera del Virreinato del Río de la Plata (el territorio español) que comenzó con la confirmación de un estado conformado por las Provincias Unidas del Río de la Plata. Aquella primera junta estuvo conformada por Cornelio Saavedra como presidente, Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios y Manuel Alberti, Miguel de Azcuénaga, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Juan Larrea y Domingo Matéu, como vocales. La conformación de una autoridad propia no sólo generó ruido en España, sino también en nuestro continente donde los territorios limítrofes como Chile, Perú, Uruguay y más al norte en Bolivia, Venezuela, Perú y Ecuador empezaran los primeros intentos de independencia. A partir de 1810 comenzaron las distintas batallas con modificaciones en el Gobierno local enviado por la Corona española y la aparición de figuras como José de San Martín, Bernardo de O’Higgins, Miguel Soler y Simón Bolívar. Los referentes independentistas de las incipientes naciones latinoamericanas llevarían, con sus conquistas, a la conformación de los países que se conocen en la actualidad. De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con todas las fechas confirmadas: