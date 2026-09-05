Oficial | Francia prohíbe el ingreso al país de argentinos, uruguayos y chilenos aunque tengan ciudadanía europea si postergaron el trámite de renovación de su pasaporte.

Los argentinos, uruguayos y chilenos que planeen viajar a Francia tendrán la obligación de revisar antes de subirse al avión la fecha de vencimiento de su pasaporte.

Viajar con un documento vencido puede generar inconvenientes e incluso impedir el embarque si el pasajero no dispone de otra documentación vigente que permita acreditar su identidad y habilitación para ingresar al territorio francés.

El tema cobra especial relevancia entre quienes cuentan con ciudadanía francesa o de algún otro país de la Unión Europea, ya que los requerimientos para ingresar al territorio pueden presentar particularidades o diferencias según se trate o no de viajeros extracomunitarios.

Pasaporte vencido: Francia exige documentación válida para ingresar

El primer punto que deben tener en cuenta los viajeros es que un pasaporte vencido no es un documento de viaje válido para ingresar como turista extracomunitario.

Para los ciudadanos de países que no pertenecen a la Unión Europea, Francia forma parte del espacio Schengen y exige que el pasaporte utilizado para el viaje cumpla determinadas condiciones.

Entre ellas, el documento debe encontrarse vigente, haber sido expedido dentro del período correspondiente y conservar una vigencia de al menos tres meses después de la fecha prevista de salida del espacio Schengen.

Por eso, quienes hayan postergado la renovación y lleguen al momento del viaje con el pasaporte vencido (o sin la vigencia residual requerida) pueden encontrarse con inconvenientes antes de abordar el avión o durante los controles migratorios.

¿Qué pasa si un argentino, uruguayo o chileno tiene ciudadanía europea?

Un pasaporte vencido no es un documento de viaje válido para ingresar como turista extracomunitario. (Foto: Freepik)

Una persona nacida en Argentina, Uruguay o Chile que además tenga ciudadanía de Francia o de otro país de la Unión Europea no ingresa al territorio bajo las mismas condiciones que un turista extracomunitario.

Los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a desplazarse dentro del territorio comunitario utilizando un pasaporte válido o un documento nacional de identidad válido, de acuerdo con las normas aplicables.

Por eso, tener un pasaporte europeo vencido no significa automáticamente que la persona pierda su derecho a ingresar a Francia si dispone de otro documento europeo válido que permita acreditar su ciudadanía e identidad.

El problema aparece cuando el viajero pretende utilizar únicamente el pasaporte vencido como documento de viaje y no cuenta con otra documentación europea válida.

Ciudadanía francesa: el pasaporte vencido no equivale a un documento válido

Para los ciudadanos franceses, la documentación disponible puede incluir el pasaporte francés y la Carte Nationale d’Identité (CNI, Tarjeta Nacional de Identidad).

Es el documento oficial de identidad que emite el gobierno francés para acreditar la nacionalidad y la identidad de sus ciudadanos.

La CNI es un documento de identidad francés que puede utilizarse para viajar dentro de determinados países de la Unión Europea y del espacio Schengen, siempre que se encuentre vigente y sea aceptada para el destino correspondiente.

Por eso, un argentino con ciudadanía francesa que tenga su pasaporte francés vencido debería comprobar si cuenta con una CNI vigente y apta para viajar antes de asumir que no podrá ingresar.

En cambio, si no posee otro documento válido y pretende viajar solamente con el pasaporte francés vencido, deberá solucionar la situación documental antes del viaje.

El requisito que deben revisar antes de subir al avión

Las aerolíneas tienen entre sus grandes responsabilidades llevar adelante los controles de documentación antes del embarque y, en caso de encontrar irregularidades, pueden impedir que un pasajero viaje.

Una de las razones más frecuentes por las que se puede bloquear la salida tiene que ver con el incumplimiento de los requisitos de documentación establecidos para su condición migratoria y destino.

Por eso, antes de viajar, los pasajeros deberían revisar:

Fecha de vencimiento del pasaporte.

Vigencia mínima exigida para el viaje.

Fecha de emisión del documento.

Si cuentan con una ciudadanía de la Unión Europea .

Si poseen un DNI o documento nacional europeo vigente que pueda utilizarse para viajar.

Los requisitos específicos de todos los países incluidos en el itinerario.

Argentinos, chilenos y uruguayos: qué deben hacer antes de viajar

Para quienes viajen a Francia como ciudadanos extracomunitarios, lo recomendable es renovar el pasaporte antes del viaje si está vencido o si no cumple con la vigencia mínima requerida.

En el caso de quienes además poseen ciudadanía europea, la situación debe analizarse de acuerdo con el documento europeo que utilizarán para ingresar.

La ciudadanía puede otorgar derechos de libre circulación dentro de la Unión Europea, pero el viajero igualmente necesita poder acreditar su identidad y ciudadanía mediante un documento válido.