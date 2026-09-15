Paraguay, Bolivia y Venezuela vetan la salida e ingreso del país a quienes hayan aplazado este trámite con su pasaporte.

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Las autoridades migratorias de Paraguay, Bolivia y Venezuela mantienen en vigor los controles aplicados a los viajeros que buscan ingresar o salir del territorio con el pasaporte caducado, una circunstancia que puede acarrear problemas en aeropuertos y pasos fronterizos.

En la mayoría de las situaciones, las aerolíneas y los organismos migratorios exigen poseer un documento de viaje válido y vigente para conceder la autorización de embarque o permitir el ingreso internacional, salvo algunas excepciones estipuladas en convenios regionales.

Atención: ¿qué hacer con los pasaportes vencidos en Bolivia?

Bolivia requiere que los extranjeros presenten un pasaporte o documento de viaje vigente para ingresar o salir del país, de conformidad con la normativa migratoria vigente.

Los ciudadanos de las naciones del Mercosur y de la Comunidad Andina pueden acceder utilizando un documento nacional de identidad válido, sin la necesidad de presentar un pasaporte para viajes turísticos en la mayoría de los casos.

Las autoridades migratorias y las aerolíneas poseen la facultad de negar el embarque o la entrada al territorio boliviano cuando el pasajero presenta documentación irregular o que no se ajusta a los requisitos necesarios para viajar.

Por su parte, los ciudadanos bolivianos que se dirigen al exterior deben poseer la documentación exigida por el país de destino, por lo que es recomendable verificar la vigencia del pasaporte o del documento de identidad previo a la partida.

Requisitos para entrar o salir de Venezuela

En Venezuela, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) establece que los viajeros internacionales deben presentar un pasaporte válido y vigente o un documento habilitado a través de acuerdos internacionales.

Las autoridades hacen hincapié en que los ciudadanos venezolanos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio.

Si el pasaporte se encuentra vencido, tanto las aerolíneas como las autoridades migratorias pueden restringir el viaje hasta que el documento sea debidamente renovado.

Venezuela ha implementado en diversas ocasiones prórrogas a la vigencia de los pasaportes. Por lo tanto, en determinadas circunstancias se acepta el documento incluso después de su fecha de expiración, siempre que se cumplan condiciones especiales definidas por las autoridades migratorias.

Paraguay exige documentación vigente para viajar

Paraguay requiere a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de identidad vigente durante los controles migratorios de entrada y salida del país.

Gracias a los acuerdos establecidos por el Mercosur y naciones asociadas, los ciudadanos de la región pueden ingresar a Paraguay utilizando el documento nacional de identidad vigente para fines turísticos, sin la necesidad de presentar el pasaporte en la mayoría de los casos.

Las autoridades migratorias aconsejan verificar la vigencia de toda la documentación antes de realizar el viaje, dado que las aerolíneas o los organismos de control pueden denegar el embarque o impedir la entrada si el documento presentado no satisface los requisitos estipulados.

Asimismo, aquellos que residan en Paraguay y efectúen viajes internacionales deben poseer la documentación migratoria y de identificación adecuada conforme a su situación particular.

Qué documentos revisan las autoridades migratorias en el aeropuerto

Previo a la autorización de un viaje internacional, las autoridades migratorias, así como las aerolíneas, suelen llevar a cabo la verificación de diversos requisitos vinculados con la documentación personal.

Entre los controles más destacados se encuentran: