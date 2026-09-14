Existe una separación entre el trámite de renovación del pasaporte y la solicitud de un nuevo ejemplar que puede causar confusión entre los titulares y solicitantes.

El Departamento de Estado establece requisitos de elegibilidad para ambos trámites, y no es suficiente haber tramitado un pasaporte previamente para poder acceder a una renovación.

Por ejemplo, el pasaporte puede estar vencido pero no pueden haber pasado 15 años desde su emisión.

Estados Unidos prohíbe la renovación del pasaporte a estas personas: ¿Quiénes no son elegibles para este trámite?

El Gobierno de Estados Unidos no permite renovar el pasaporte con el trámite simplificado en todos los casos. Quienes no cumplan con las condiciones deben hacerlo de forma presencial, y no con el clásico Formulario DS-82:

Lo recibieron cuando tenían menos de 16 años.

Fue emitido hace 15 años o más.

Lo perdieron, fue robado o está dañado.

Cambiaron legalmente el nombre y no se puede acreditar el cambio.

El Gobierno de Estados Unidos no permite renovar el pasaporte con el trámite simplificado en todos los casos. Imagen ilustrativa ChatGPT

¿Qué deben hacer las personas que hayan tramitado su pasaporte en 2011 para obtener un nuevo pasaporte?

Un pasaporte no deja de ser elegible cuando llega o sobrepasa su fecha de vencimiento, sino que cuando cumple 15 años desde su emisión. Por ello, en septiembre de 2026, quienes lo hayan tramitado hasta septiembre de 2011 deberán presentar el formulario DS-11.

En cambio, si fue emitido durante los últimos meses de 2011, todavía podría ser renovable hasta que se cumplan los 15 años, siempre que la persona reúna el resto de las condiciones.

Para solicitar un pasaporte nuevo deberán presentarse en una oficina de aceptación autorizada con el Formulario DS-11, prueba de ciudadanía estadounidense, documento de identidad, foto que cumpla con el estándar y pago de la tarifa correspondiente.

Formulario DS-11 vs Formulario DS-82: ¿Cuál es la diferencia entre renovar el pasaporte y solicitar uno nuevo?

El Formulario DS-82 se usa para renovar un pasaporte de adulto que todavía cumple los requisitos. Por lo general, permite llevar a cabo el trámite vía correo postal u online a quienes califiquen. Se debe enviar el pasaporta anterior, una foto reciente, el pago y el respaldo correspondiente si hubo un cambio de nombre.

El Formulario DS-11 se usa para solicitar un pasaporte nuevo. Deben utilizarlo quienes no pueden renovar, quienes piden su primer pasaporte de adulto o quienes necesitan reemplazar un documento perdido, robado o deteriorado. Este trámite exige presentarse personalmente ante una oficina autorizada.