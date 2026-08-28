La vigencia del pasaporte es un requisito clave para quienes planean viajar al exterior (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

Las personas que tengan previsto viajar a Brasil o Paraguay deben revisar con anticipación la vigencia de sus documentos de viaje. Los controles migratorios pueden impedir el ingreso o la salida de un territorio cuando el viajero no presenta la documentación exigida para cruzar la frontera.

Por esta razón, tener el pasaporte vencido puede convertirse en un inconveniente al momento de abordar un avión o presentarse ante las autoridades migratorias. Sin embargo, existen casos particulares en los que los ciudadanos pueden utilizar su documento nacional de identidad o acceder a excepciones contempladas en acuerdos internacionales.

Pasaporte vencido: ¿qué pasa en Brasil?

En Brasil, los viajeros extranjeros deben presentar un pasaporte válido o un documento de viaje que sea reconocido por las autoridades para poder realizar los controles migratorios correspondientes.

No obstante, los ciudadanos de países miembros del Mercosur y Estados asociados cuentan con determinadas facilidades para ingresar al territorio brasileño. En viajes de turismo, por ejemplo, pueden utilizar un documento nacional de identidad vigente cuando las normas aplicables así lo permiten.

Esto significa que no todos los viajeros necesitan necesariamente un pasaporte para ingresar a Brasil. La posibilidad de utilizar la cédula o documento de identidad depende de la nacionalidad y de los acuerdos vigentes entre los países.

En cambio, cuando una persona necesita presentar obligatoriamente su pasaporte y este se encuentra vencido, la compañía aérea puede rechazar el embarque y las autoridades migratorias pueden impedir que continúe con el viaje.

Los ciudadanos brasileños que pretendan salir del país también deben verificar cuáles son los documentos exigidos por el destino al que se dirigen.

¿Paraguay permite ingresar con el pasaporte vencido?

Paraguay también establece requisitos específicos para la documentación de las personas que ingresan o salen de su territorio.

En términos generales, los extranjeros deben presentar un pasaporte vigente o un documento de identidad válido, dependiendo de su nacionalidad y del régimen migratorio que corresponda

Al igual que sucede con Brasil, los ciudadanos de países del Mercosur y asociados pueden beneficiarse de acuerdos regionales que permiten utilizar el documento nacional de identidad para determinados viajes, principalmente aquellos realizados por motivos turísticos.

Por eso, una persona que viaje desde Colombia o desde otro país de la región debe comprobar previamente cuál es el documento aceptado para su nacionalidad y destino.

Si el pasajero necesita presentar pasaporte y este se encuentra vencido, puede tener problemas antes de abordar el vuelo o durante los controles de frontera.

¿Qué documentos revisan las autoridades antes de un viaje internacional?

Antes de realizar un viaje internacional, no alcanza con revisar únicamente la fecha de vencimiento del pasaporte. Las aerolíneas y las autoridades migratorias pueden comprobar diferentes datos para determinar si una persona cumple con las condiciones de ingreso o salida.

Entre los principales aspectos que pueden ser revisados se encuentran:

Pasaporte vigente, cuando sea obligatorio para el destino.

Documento nacional de identidad válido en los países que permiten utilizarlo.

Coincidencia entre los datos del pasajero y su documentación.

Visa o permiso migratorio, cuando el destino lo exija.

Autorizaciones especiales para determinados viajeros.

Otros requisitos establecidos por las autoridades del país de destino.

¿Qué hacer si el pasaporte está próximo a vencer?

Si el pasaporte está próximo a vencerse, lo más recomendable es verificar los requisitos del país al que se viajará y revisar las condiciones de la aerolínea antes de la fecha del viaje.

Algunos destinos establecen requisitos adicionales sobre el período de vigencia del documento, mientras que otros aceptan documentos de identidad nacionales en determinadas circunstancias.

Por eso, postergar la renovación del pasaporte puede generar complicaciones si el documento finalmente deja de cumplir con las condiciones exigidas para el viaje.

La recomendación para los viajeros es revisar la documentación con anticipación y no esperar hasta el último momento para solucionar un eventual vencimiento. Esto permite evitar inconvenientes en el aeropuerto, durante el embarque o en los controles migratorios de entrada y salida.