Confirmado: el Decreto 1310 de 2022 ordena impedir la salida del país a todos los ciudadanos que estén en esta lista.

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Estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) puede impedir que una persona salga de Colombia y realice determinados trámites migratorios . Esta consecuencia está contemplada en el artículo 6 de la Ley 2097 de 2021, norma que creó el registro, mientras que el Decreto 1310 de 2022 reglamentó su funcionamiento y estableció las reglas para su administración.

El decreto no creó por sí mismo el impedimento de salida del país: su función fue reglamentar el REDAM creado por la Ley 2097. De hecho, el Decreto 1310 señala expresamente que su objeto es reglamentar dicha ley y designar al operador del registro.

¿Qué es el REDAM y quiénes pueden quedar inscritos?

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) es un banco de datos electrónico, público y gratuito que funciona como mecanismo de control frente al incumplimiento de obligaciones alimentarias. El Decreto 1310 de 2022 establece que allí se administra información de los deudores alimentarios morosos susceptibles de registro.

La Ley 2097 de 2021 establece que el registro aplica a las personas que tengan una mora correspondiente a tres cuotas alimentarias, sucesivas o no, cuando estas hayan sido fijadas mediante sentencia ejecutoriada, acuerdo de conciliación u otro título ejecutivo con obligaciones de carácter alimentario.

Por eso, no se trata de una lista en la que cualquier persona pueda ser incluida simplemente por tener una deuda. Debe existir una obligación alimentaria y cumplirse las condiciones establecidas por la legislación.

¿Es cierto que estar en el REDAM impide salir de Colombia?

Sí. La Ley 2097 de 2021 establece expresamente como una de las consecuencias de la inscripción en el REDAM el impedimento para salir del país y para efectuar trámites migratorios ante Migración Colombia o la entidad que haga sus veces.

Esto significa que la restricción está dirigida a quienes efectivamente figuren inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y no a todos los ciudadanos que tengan algún tipo de deuda.

El Decreto 1310 de 2022 reglamenta el funcionamiento del sistema y establece que la información del REDAM será utilizada para aplicar las consecuencias previstas en el artículo 6 de la Ley 2097 de 2021.

Confirmado: el Decreto 1310 de 2022 ordena impedir la salida del país a todos los ciudadanos que estén en esta lista. ChatGPT

¿Qué otras consecuencias tiene estar inscrito en el REDAM?

El impedimento para salir de Colombia es solamente una de las consecuencias previstas por la legislación. La inscripción también puede generar restricciones relacionadas con diferentes actividades.

Entre ellas se encuentran:

Contratación con el Estado : el deudor alimentario moroso solo podrá contratar con el Estado una vez se encuentre a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias.

Cargos públicos : no podrá ser nombrado ni posesionado en cargos públicos o de elección popular mientras permanezca en esa situación.

Servidores públicos : si ya ejercía un cargo cuando fue inscrito, queda sujeto a la suspensión del ejercicio de sus funciones hasta ponerse al día, garantizando sus derechos de defensa y debido proceso.

Venta de bienes sujetos a registro : para perfeccionar determinadas operaciones sobre bienes muebles o inmuebles sujetos a registro, se exige el certificado del REDAM.

Créditos : cuando solicite un crédito o la renovación de uno ante una entidad bancaria o de financiación, se exigirá el certificado correspondiente.

Salida del país: existe el impedimento para salir de Colombia y realizar trámites migratorios.

La propia reglamentación del REDAM establece que los usuarios que están vinculados a la aplicación de estas consecuencias deben consultar la información correspondiente.

¿Cuándo una persona puede ser inscrita en el REDAM?

La inscripción no se realiza de manera automática por cualquier retraso en una obligación. La Ley 2097 establece como supuesto de aplicación la mora de tres cuotas alimentarias, sucesivas o no, siempre que estén establecidas en una sentencia ejecutoriada, un acuerdo de conciliación o un título ejecutivo con obligaciones alimentarias.

Además, el Decreto 1310 establece cuáles son las autoridades que pueden actuar como fuentes de información para el registro. Entre ellas aparecen el juez que conoce o conoció del proceso de alimentos, el funcionario correspondiente, los comisarios de familia y el ICBF por medio de sus defensores de familia.

Una vez queda en firme la decisión que ordena la inscripción, las fuentes de información deben comunicarla al operador en un plazo no mayor a cinco días hábiles para hacerla efectiva.

¿Cómo saber si una persona está inscrita en el REDAM?

El Decreto 1310 establece que los ciudadanos pueden acceder a la información que les corresponde mediante la Carpeta Ciudadana, dentro del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales. Además, el certificado de registro acredita si una persona tiene o no la condición de deudor alimentario moroso.

La información no está diseñada para ser consultada indiscriminadamente en internet. La reglamentación establece mecanismos de autenticación digital y controles técnicos para restringir el acceso a los usuarios autorizados.

¿Cuánto tiempo permanece una persona en el REDAM?

La información permanece registrada hasta que la fuente que ordenó la inscripción disponga su cancelación mediante oficio al operador, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Ley 2097 de 2021.

Esto quiere decir que ponerse al día con la obligación alimentaria resulta fundamental para que pueda adelantarse el procedimiento correspondiente de cancelación del registro. El Decreto también ordena al operador actualizar la cancelación cuando esta haya sido ordenada por la fuente de información.