El Gobierno confirmó un feriado docente y no se dictarán clases durante toda la jornada.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires confirmó un feriado docente el próximo lunes 21 de septiembre y no habrán clases en los establecimientos educativos de todo el territorio.

Así lo ordenó la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), en conmemoración al Día del Estudiante. En este marco, miles de alumnos tendrán un fin de semana largo de tres días consecutivos.

Por qué es feriado el lunes 21 de septiembre

El Gobierno bonaerense confirmó que no se dictarán clases el lunes 21 de septiembre por el Día del Estudiante. La medida fue oficializada por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE).

En este caso, será asueto para nivel secundario, superior, adultos, formación profesional y centros de formación integral de educación especial. Sin embargo, se mantendrán las clases en el nivel inicial y primario.

Suspenden las clases el lunes 21 de septiembre. ChatGPT

Suman un feriado el viernes 18 de septiembre: a quiénes beneficia

El viernes 18 de septiembre será una jornada no laborable para diferentes regiones de la Provincia de Buenos Aires. En esta ocasión, no se trata de un feriado de alcance nacional, sino local.

Según el calendario oficial, se declaró asueto en la localidad de Loma Verde, partido de General Paz, y en Miramar, perteneciente el municipio de General Alvarado, en conmemoración a su aniversario fundacional.

Por lo tanto, no se dictarán clases en las escuelas estatales y habrá un fin de semana largo de cuatro días. Quienes trabajen en el sector privado, dependerá de su empleador si deben o no cumplir con las horas.

Qué feriados quedan en 2026

De cara a lo que resto del año, el calendario señala las siguientes fechas festivas: