Suspenden las clases este miércoles, jueves y viernes | Los alumnos de primaria y secundaria tendrán un fin de semana largo. (foto: ChatGPT).

La celebración de las Fiestas Patrias en México genera dudas sobre el calendario escolar ante la suspensión de clases prevista para este miércoles, jueves y viernes . Con el inicio de la semana patria, surge la incertidumbre acerca de qué días específicos se detendrán las actividades académicas en el país.

Ante el feriado nacional y los puentes escolares autorizados a nivel regional, la comunidad educativa busca precisiones sobre la asistencia a las aulas, los estados involucrados y las disposiciones oficiales emitidas por las autoridades educativas correspondientes.

Suspenden las clases este miércoles, jueves y viernes | Los alumnos de primaria y secundaria tendrán un fin de semana largo ChatGPT - creada con IA

¿Qué días no hay clases por el Día de la Independencia?

El descanso obligatorio de mitad de semana está marcado por el 16 de septiembre, fecha en la que se conmemora el Día de la Independencia de México. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Ley Federal del Trabajo, este miércoles las actividades escolares y laborales se suspenden en todo el territorio nacional de manera general.

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria pausan sus labores cotidianas para dar paso a las festividades patrias nacionales, retomando el control de las fechas cívicas más importantes del país en un día feriado inalterable.

¿Por qué se suspenden las clases jueves y viernes?

A diferencia del resto de la república, Campeche, el estado gobernado por Layda Sansores, implementó una medida excepcional. Según los comunicados oficiales emitidos por la propia gobernadora y la Secretaría de Educación local (SEDUC) difundidos en canales institucionales y redes sociales, se determinó suspender las clases los días jueves 17 y viernes 18 de septiembre .

Suspensión de clases en México. Fuente: Shutterstock

Esta disposición local tiene como objetivo permitir la participación activa de alumnos y docentes en las celebraciones tradicionales y desfiles cívicos regionales, otorgando así un megapuente histórico para la educación básica y otros niveles educativos en la entidad campechana.

Vale destacar que Campeche es la única excepción. Ningún otro estado de la República Mexicana cuenta con un decreto oficial que extienda el descanso escolar más allá del miércoles 16 de septiembre. Por lo tanto, los estudiantes de primaria y secundaria de las demás regiones federativas deberán presentarse a las aulas de manera completamente habitual a partir del jueves, sin más puentes autorizados por la SEP para esa semana.

¿Cuándo es el regreso a clases tras el fin de semana largo?

Para los alumnos afortunados de Campeche que disfrutan de la suspensión extendida de miércoles a viernes, el descanso se prolongará durante todo el fin de semana, abarcando también el sábado y el domingo. El retorno oficial a las aulas y la normalización de las actividades escolares en este estado están programados para el inicio de la siguiente semana.

Por su parte, el resto del alumnado mexicano retomará sus rutinas habituales inmediatamente el jueves 17 de septiembre, manteniendo firme el compromiso con el calendario escolar 2026 establecido por las autoridades educativas federales.