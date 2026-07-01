El Banco Bersa comenzó a comunicar a sus clientes el cierre de una de sus sucursales más importantes en la ciudad de Santa Fe.

La decisión fue informada mediante correos electrónicos enviados a quienes operaban en la oficina ubicada en la esquina de Peatonal San Martín y Cortada Falucho, en pleno centro de la capital provincial.

En los mensajes, la entidad les informó que esa dependencia dejará de funcionar y que, a partir de ahora, quienes cobraban sus haberes allí serán derivados hacia el Nuevo Banco de Santa Fe para continuar con sus operaciones.

Hasta el momento, el banco no difundió un comunicado oficial con los motivos de la medida ni precisó la fecha definitiva del cierre.

El Banco Bersa cierra una sucursal en Santa Fe y cambia el lugar de cobro de sus clientes

La notificación comenzó a llegar durante los últimos días a los clientes vinculados a esa sucursal. En el correo electrónico enviado por la entidad se informa que la oficina dejará de operar y que las cuentas destinadas al cobro de haberes serán transferidas al Nuevo Banco de Santa Fe.

La sucursal afectada se encuentra sobre la Peatonal San Martín, uno de los principales centros comerciales y administrativos de la ciudad. La medida implica que quienes realizaban allí sus operaciones habituales deberán adaptarse a un nuevo esquema de atención.

Aunque el banco todavía no brindó detalles públicos sobre las razones del cierre, la decisión se suma a una serie de cambios que la entidad viene implementando en la región.

Qué explicó La Bancaria sobre el cierre de la oficina y qué pasará con los trabajadores

El secretario general de La Bancaria en Santa Fe, Carlos Rivero, explicó que el proceso de reducción de la presencia del Banco Bersa en la provincia ya se había iniciado tiempo atrás.

Según indicó, la entidad redujo previamente su plantel de empleados y ofreció a parte del personal la posibilidad de trasladarse a la provincia de Entre Ríos para continuar trabajando. Quienes no aceptaron esa alternativa finalizaron su vínculo laboral mediante el cobro de una indemnización.

Además, señaló que, en el caso de la sucursal santafesina, fueron seis los trabajadores que dejaron de pertenecer a la entidad.

Banco Bersa cierra una histórica sucursal en Santa Fe: qué pasará con los clientes y dónde deberán cobrar sus haberes. Fuente: Shutterstock

El cierre se suma a una tendencia que preocupa al sector bancario

La decisión no constituye un hecho aislado. Meses atrás, el Banco Bersa cerró las tres sucursales que mantenía abiertas en Rosario, una medida que generó un conflicto con la Asociación Bancaria, que denunció despidos y solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo.

Desde el gremio sostienen que el cierre de oficinas bancarias se está repitiendo en distintas entidades financieras y expresan preocupación por el impacto que esta situación puede tener sobre el empleo en el sector.

Además de afectar a los trabajadores, la reducción de sucursales también modifica la atención para miles de clientes, especialmente jubilados y personas que realizan sus operaciones de manera presencial, quienes deberán reorganizar sus trámites en otras dependencias o entidades bancarias.