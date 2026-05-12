Pardo, una firma con larga trayectoria en el sector, tuvo que reducir drásticamente su estructura operativa tras la caída de consumo. De un total de 74 sucursales que la cadena operaba hasta hace poco tiempo, hoy solo mantiene poco más de 60 puntos de venta en funcionamiento. } En apenas días, la empresa concretó ajustes territoriales que sorprendieron a los consumidores de distintas provincias: En esta última ciudad, el desembarco del “coloso” del rubro había ocurrido hace apenas dos años y nueve meses, lo que hace más sorpresivo su repentino adiós. Desde la Confederación Federal Pyme de Argentina señalaron que factores como el costo de los alquileres, los impuestos y los gastos de funcionamiento se volvieron insostenibles frente a la caída de las ventas. El secretario general del gremio, José Luis Oberto, vinculó la situación con el deterioro del poder adquisitivo y la retracción de las ventas en el sector. “Las cadenas de electrodomésticos plantean que bajaron mucho las ventas y que no les cierran los números”, explicó. Según detallaron desde la Asociación Gremial de Empleados de Comercio (AGEC), los trabajadores se enteraron del cierre cuando se presentaron a trabajar y encontraron el local cerrado.