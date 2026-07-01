Tras 20 años, cerró una de las fábricas más importantes del sur del país y dejó sin trabajo a 50 personas

La histórica planta del jabón Lagarto en Zaragoza cerrará sus puertas de forma definitiva después de más de cinco décadas de actividad. La decisión fue tomada por el grupo Euroquímica, que trasladará toda la producción a su complejo industrial de Illescas, en Toledo, en el marco de un proceso de reorganización empresarial.

El cierre marca el final de una de las instalaciones industriales más representativas de Aragón. La fábrica, ubicada en el polígono Malpica, inició sus operaciones en 1971 y durante años se consolidó como uno de los principales centros productivos de la compañía.

La medida afecta de manera directa a cerca de 40 empleados, quienes ahora enfrentan un escenario de incertidumbre mientras avanzan las negociaciones entre la empresa y los representantes sindicales.

¿Qué ocurrirá con los trabajadores afectados por el cierre?

La empresa puso en marcha un procedimiento de movilidad geográfica contemplado en la legislación laboral española. El objetivo consiste en trasladar la actividad productiva desde Zaragoza hacia la planta de Illescas, donde ya se concentra buena parte de la producción del grupo.

Fuente: Shutterstock Homa Appliances

Según los sindicatos, el proceso afectará a alrededor de 40 trabajadores. Entre ellos se encuentran empleados con décadas de trayectoria dentro de la compañía, además de perfiles más jóvenes que deberán evaluar posibles traslados o alternativas laborales.

Desde Comisiones Obreras expresaron preocupación por las consecuencias que tendrá la medida sobre la plantilla. Además, señalaron que las conversaciones formales todavía no comenzaron y que la empresa aún debe presentar documentación clave para iniciar la negociación.

¿Por qué Euroquímica decidió cerrar la planta de Zaragoza?

La compañía busca centralizar toda su actividad industrial en una única instalación. La planta de Illescas ya tiene una parte importante de la producción y también la sede social del grupo, por lo que la dirección considera que la concentración de operaciones permitirá ganar eficiencia.

La decisión llega después de varios años complejos para la empresa. En 2022, Euroquímica solicitó concurso de acreedores y, un año después, evitó la quiebra gracias a la entrada del fondo de inversión Tertius Capital.

Además, durante 2024 el grupo aplicó un expediente de regulación de empleo que afectó aproximadamente al 20% de su plantilla. Aunque aquel ajuste se resolvió mediante bajas voluntarias e incentivadas, reflejó las dificultades financieras que atravesaba la compañía.

La historia detrás de una de las marcas más conocidas de España

La marca Lagarto nació en 1914, cuando un empresario de San Sebastián decidió reconvertir su negocio de fabricación de velas hacia la producción de jabón, impulsado por la expansión de la electricidad en los hogares.

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Décadas más tarde, la apertura de la planta de Zaragoza permitió ampliar la producción y consolidar el crecimiento de la empresa. Con el paso de los años, la tradicional pastilla de jabón con letras rojas se convirtió en un producto reconocido por varias generaciones de consumidores españoles.