Los inodoros inteligentes han dejado de ser una rareza para convertirse en una alternativa real en los hogares y los datos de ahorro de agua explican por qué cada vez más familias están haciendo el cambio.

Durante años, el papel higiénico ocupó un lugar central dentro de los hábitos cotidianos de higiene y se mantuvo como una opción prácticamente indiscutida. Sin embargo, el desarrollo de nuevas tecnologías para el baño comenzó a cambiar ese escenario y cada vez más hogares exploran alternativas con funciones más avanzadas.

En ese contexto, los inodoros inteligentes empezaron a ganar presencia en distintos mercados occidentales. También conocidos como smart toilet o washlet, estos equipos incorporan sistemas automáticos de limpieza y ya están disponibles en España como una propuesta que busca renovar la experiencia tradicional dentro del baño.

En este punto, ya no se trata de una moda de nicho ni de una curiosidad importada desde Japón. Empresas como Roca ya comercializan en Europa modelos de distintas gamas, que van desde opciones de entrada hasta versiones premium con sistemas de domótica integrada.

El cambio no pasa únicamente por la comodidad: también implica factores económicos, higiénicos y ambientales. Y cuando esos tres argumentos se combinan, la duda deja de ser si el papel higiénico va a desaparecer, y pasa a ser cuándo ocurrirá.

Se acabó el tiempo del papel higiénico. Shutterstock

¿Qué es un smart toilet y cómo funciona en la práctica?

Un inodoro inteligente integra en un solo equipo las funciones del inodoro tradicional y el bidét, potenciadas con tecnología avanzada. Su centro es el sistema de limpieza con agua regulable, que permite al usuario ajustar la temperatura, la presión y la dirección del chorro desde un panel digital, mando a distancia o botón lateral.

El funcionamiento es sencillo: una vez finalizado el uso del baño, la persona activa un chorro de agua que se ajusta según sus preferencias y luego utiliza un secador automático con aire caliente.

Todo el proceso se realiza sin necesidad de papel higiénico ni productos desechables, lo que reduce el contacto directo y ayuda a evitar irritaciones o posibles infecciones, especialmente en personas con piel sensible.

En los modelos más avanzados, se suman funciones como sensores de presencia que elevan la tapa automáticamente, asientos con calefacción, iluminación LED para la noche, sistemas de esterilización mediante luz ultravioleta y mecanismos de autolimpieza interna que se activan tras cada uso.

Las claves del uso del smart toilet. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué el papel higiénico limpia mejor que el papel higiénico según los expertos

La diferencia entre ambos sistemas no es solo de comodidad: es de eficacia. El papel proporciona una limpieza superficial basada en la fricción, que puede causar irritaciones y no siempre elimina todos los residuos.

En cambio, la limpieza con agua remueve los restos de manera más eficaz y suave, disminuyendo la proliferación de bacterias y cuidando la piel. A eso se suma la eliminación de productos secundarios como toallitas húmedas, fragancias o cremas que muchas personas utilizan como complemento al papel.

Para personas con hemorroides, pieles sensibles o condiciones dermatológicas, el cambio al smart toilet no es solo una mejora estética: tiene implicaciones médicas directas que cada vez más dermatólogos y proctólogos señalan en sus consultas.

¿Cuánto ahorra un smart toilet en agua y dinero al año?

Un inodoro tradicional puede gastar entre 7,5 y 26,5 litros por descarga, según la Fundación Aqua, mientras que los modelos inteligentes apenas consumen 3,8 litros, lo que representa un ahorro de hasta un 70% por uso.

En términos concretos: en una familia de cuatro personas que utiliza el baño unas 16 veces al día, el ahorro mensual puede superar los 1.000 litros y, al año, más de 12.000 litros.

El precio de entrada de estos dispositivos en Europa oscila entre los 5.500 y 14.700 pesos mexicanos en modelos estándar, mientras que las versiones premium de marcas como Roca pueden superar los 36.700 pesos mexicanos con todas las funciones integradas.

La inversión se amortiza, según los fabricantes, en un plazo de entre tres y cinco años, considerando el ahorro acumulado en papel y agua.