Oficial | Decretaron feriado el lunes 22 de diciembre y habrá un nuevo fin de semana largo, ¿a quién beneficia? Foto: Adobe Stock

Diciembre llega con un nuevo feriado confirmado para el lunes 22, por lo que habrá miles de argentinos que podrán acceder a un nuevo fin de semana largo. Por tal motivo, se sumará a las fiestas de fin de año.

Este día de descanso llega justo antes de las fiestas navideñas y permite planificar una escapada o descanso extra. Sin embargo, no beneficiará a todo el país, sino a dos jurisdicciones de Buenos Aires .

Oficial | Decretaron feriado el lunes 22 de diciembre y habrá un nuevo fin de semana largo, ¿a quién beneficia? Foto: Facebook

Feriado del lunes 22 de diciembre: quiénes tendrán un fin de semana largo

Este día no es un feriado nacional, sino local, decretado en municipios bonaerenses por motivos de aniversarios fundacionales o fiestas patronales. Específicamente, afecta a localidades como Lezama y Tordillo, donde se celebran estas efemérides tradicionales.

Al caer en lunes, se forma un fin de semana extralargo natural de tres días, ideal para extender el descanso previo a Nochebuena (24 de diciembre) y Navidad (25 de diciembre, feriado nacional inamovible).

Los grupos de trabajadores que tendrán feriado el lunes 22 de diciembre

El feriado del 22 de diciembre beneficiará a estos residentes y trabajadores de las localidades de Lezama y Tordillo:

Empleados públicos y privados en Lezama y Tordillo: día no laborable con goce de sueldo.

Estudiantes y familias: posibilidad de descanso adicional.

Este feriado se suma a un diciembre cargado de descansos en Buenos Aires, que incluyó el feriado nacional del 8 de diciembre (Inmaculada Concepción de María, que generó otro fin de semana largo) y próximamente el 25 de diciembre (Navidad).

Calendario de feriados de 2026

El Gobierno nacional ya confirmó el calendario oficial para 2026 con las siguientes fechas que serán feriados: