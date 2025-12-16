En esta noticia
Diciembre llega con un nuevo feriado confirmado para el lunes 22, por lo que habrá miles de argentinos que podrán acceder a un nuevo fin de semana largo. Por tal motivo, se sumará a las fiestas de fin de año.
Este día de descanso llega justo antes de las fiestas navideñas y permite planificar una escapada o descanso extra. Sin embargo, no beneficiará a todo el país, sino a dos jurisdicciones de Buenos Aires.
Feriado del lunes 22 de diciembre: quiénes tendrán un fin de semana largo
Este día no es un feriado nacional, sino local, decretado en municipios bonaerenses por motivos de aniversarios fundacionales o fiestas patronales. Específicamente, afecta a localidades como Lezama y Tordillo, donde se celebran estas efemérides tradicionales.
Al caer en lunes, se forma un fin de semana extralargo natural de tres días, ideal para extender el descanso previo a Nochebuena (24 de diciembre) y Navidad (25 de diciembre, feriado nacional inamovible).
Los grupos de trabajadores que tendrán feriado el lunes 22 de diciembre
El feriado del 22 de diciembre beneficiará a estos residentes y trabajadores de las localidades de Lezama y Tordillo:
- Empleados públicos y privados en Lezama y Tordillo: día no laborable con goce de sueldo.
- Estudiantes y familias: posibilidad de descanso adicional.
Este feriado se suma a un diciembre cargado de descansos en Buenos Aires, que incluyó el feriado nacional del 8 de diciembre (Inmaculada Concepción de María, que generó otro fin de semana largo) y próximamente el 25 de diciembre (Navidad).
Calendario de feriados de 2026
El Gobierno nacional ya confirmó el calendario oficial para 2026 con las siguientes fechas que serán feriados:
- 1 de enero: Año Nuevo
- 16 y 17 de febrero: Carnaval
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- 3 de abril: Viernes Santo
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Martín Güemes
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano
- 9 de julio: Día de la Independencia
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
- 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad.