Diciembre llega con un nuevo feriado confirmado para el lunes 22, por lo que habrá miles de argentinos que podrán acceder a un nuevo fin de semana largo. Por tal motivo, se sumará a las fiestas de fin de año.

Este día de descanso llega justo antes de las fiestas navideñas y permite planificar una escapada o descanso extra. Sin embargo, no beneficiará a todo el país, sino a dos jurisdicciones de Buenos Aires.

Oficial | Decretaron feriado el lunes 22 de diciembre y habrá un nuevo fin de semana largo, ¿a quién beneficia? Foto: Facebook
Feriado del lunes 22 de diciembre: quiénes tendrán un fin de semana largo

Este día no es un feriado nacional, sino local, decretado en municipios bonaerenses por motivos de aniversarios fundacionales o fiestas patronales. Específicamente, afecta a localidades como Lezama y Tordillo, donde se celebran estas efemérides tradicionales.

Al caer en lunes, se forma un fin de semana extralargo natural de tres días, ideal para extender el descanso previo a Nochebuena (24 de diciembre) y Navidad (25 de diciembre, feriado nacional inamovible).

Los grupos de trabajadores que tendrán feriado el lunes 22 de diciembre

El feriado del 22 de diciembre beneficiará a estos residentes y trabajadores de las localidades de Lezama y Tordillo:

  • Empleados públicos y privados en Lezama y Tordillo: día no laborable con goce de sueldo.
  • Estudiantes y familias: posibilidad de descanso adicional.

Este feriado se suma a un diciembre cargado de descansos en Buenos Aires, que incluyó el feriado nacional del 8 de diciembre (Inmaculada Concepción de María, que generó otro fin de semana largo) y próximamente el 25 de diciembre (Navidad).

Calendario de feriados de 2026

El Gobierno nacional ya confirmó el calendario oficial para 2026 con las siguientes fechas que serán feriados:

  • 1 de enero: Año Nuevo
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • 3 de abril: Viernes Santo
  • 1 de mayo: Día del Trabajador
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Martín Güemes
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano
  • 9 de julio: Día de la Independencia
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • 25 de diciembre: Navidad.