Oficial | Confirman un nuevo feriado santo por la visita del Papa León XIV y ya tiene fecha exacta

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires confirmó un nuevo feriado extraordinario para noviembre del 2026 .

La medida está directamente relacionada con la histórica visita del papa León XIV al país.

Por qué se confirmó el feriado

La decisión busca facilitar el traslado de los miles de fieles que llegarán desde distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires y del resto del país.

También apunta a ordenar el operativo que va a demandar la jornada:

Corte de rutas nacionales 5, 6 y 7, que atraviesan Luján

Despliegue de miles de agentes de seguridad

Asistencia sanitaria reforzada para la multitud

Se estima que entre uno y dos millones de personas participarán de la celebración en la plaza Belgrano, frente a la Basílica.

León XIV llegará el 8 de noviembre y recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján hasta el 11, dentro de una gira que también incluye Uruguay y Perú. Instagram / pontifex

¿Cuándo es feriado en Buenos Aires por la visita del Papa a Argentina?

Se trata del miércoles 11 de noviembre, día en que el Sumo Pontífice encabezará una misa multitudinaria frente a la Basílica de Luján.

Kicillof pidió que se extienda a todo el país

Con el feriado provincial ya confirmado, el gobierno de Axel Kicillof dio un paso más y le pidió a la Nación que el 11 de noviembre sea feriado en todo el territorio argentino.

La lógica del pedido es simple: buena parte de los fieles que van a viajar a Luján vienen de otras provincias, no solo de la bonaerense.

¿Alcanza con que descanse la Provincia si la gente llega desde todo el país? Ese es justamente el argumento que instaló el debate en Nación.

Por ahora, la decisión sobre un eventual feriado nacional depende del Gobierno central, que todavía no se expidió al respecto.

Lo que sí está confirmado es la agenda completa de León XIV en el país: llegará el 8 de noviembre y recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján hasta el 11, dentro de una gira que también incluye Uruguay y Perú.

Mientras se define si el resto del país también tendrá el día libre, Luján ya vive el impacto de la visita: la disponibilidad hotelera en la ciudad está prácticamente agotada para esa fecha.