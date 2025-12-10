El mercado de autos usados cerró noviembre con una marcada desaceleración, según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA). Durante el mes se transfirieron 132.089 unidades, lo que representa una caída del 12,62% interanual y un retroceso del 20,56% respecto de octubre.

A pesar del bajón mensual, el 2025 sigue mostrando números positivos, ya que entre enero y noviembre se acumulan 1.735.030 ventas, un 9,48% más que en el mismo período de 2024.

Para el sector, el año podría cerrar con un récord histórico, superando los 1,8 millones de vehículos transferidos en el año.

Desde la CCA, su presidente Alberto Príncipe calificó el mes como “atípico” para toda la cadena automotriz, pero sostuvo que diciembre podría mostrar una recuperación en consultas y operaciones.

¿Qué provincias lideraron el crecimiento anual?

Las jurisdicciones con mayor aumento en ventas durante 2025 fueron:

Formosa: +30,42%

Santiago del Estero: +26,11%

Neuquén: +26,05%

Catamarca: +19,48%

Jujuy: +19,11%

La Rioja: +18,24%

Estas cifras muestran que el interior del país continúa impulsando buena parte de la demanda.

Los 10 autos usados más vendidos en noviembre 2025

Según la Cámara del Comercio Automotor, estos fueron los modelos que lideraron el mercado:

Volkswagen Gol / Trend – 7.083 unidades

Toyota Hilux – 5.243 unidades

Chevrolet Corsa / Classic – 3.811 unidades

Ford Ranger – 3.627 unidades

Volkswagen Amarok – 3.580 unidades

Ford EcoSport – 2.710 unidades

Toyota Corolla – 2.695 unidades

Peugeot 208 – 2.506 unidades

Fiat Palio – 2.416 unidades

Ford Ka – 2.284 unidades

El Volkswagen Gol/Trend mantiene su liderazgo histórico, seguido por dos pick ups que continúan dominando el segmento, Toyota Hilux y Ford Ranger. Ambas muy buscadas por su durabilidad y bajo costo de mantenimiento.

¿Qué factores explican el movimiento del mercado?

Según los especialistas, algunos de los factores que influyeron fueron los siguientes: