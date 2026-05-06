El mes de mayo es especial para la Iglesia Católica porque se dedica especialmente a la Virgen María. Durante este período se reza más el Rosario, se hacen precesiones, se ofrecen flores o “coronaciones” como tradición histórica y simbólica. Sin embargo, en esta oportunidad podés poner en práctica 12 actos de virtud para honrar a la Madre de Dios y crecer tu amor hacia ella. En Europa, continente donde se originó esta tradición, mayo significa un mes de plena primavera, es decir, hay flores y plantas floreciendo, lo que simboliza la vida, belleza y renovación. Por este motivo, la Iglesia eligió dedicar el mes de mayo a María en la Edad Media. Esta tradición comenzó con altares con flores, cantos, oraciones y luego se formalizó y se difundió. En la actualidad, se realizan distintas actividades religiosas y comunitarias enfocadas en la Virgen María como, por ejemplo, se le ofrecen flores a María, se celebran Misas dedicadas a la Virgen, se reza el Rosario en grupos o se arman altares en casa con imágenes, velas, flores y el Rosario.