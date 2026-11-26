Las autoridades sanitarias confirmaron la detección de los primeros tres casos de una nueva variante de Covid en Argentina. Los contagios aparecieron en pacientes internados en centros de salud de la provincia de Buenos Aires. Así, el país registró el ingreso de este linaje tras analizar muestras tomadas durante la primera quincena de noviembre.

El hallazgo ocurrió en el Laboratorio de Salud Pública de la Universidad Nacional de La Plata mediante estudios de secuenciación genómica. Los investigadores analizaron las muestras y confirmaron la circulación del virus en territorio bonaerense. Por eso, el Ministerio de Salud decidió incorporar los resultados en el último Boletín Epidemiológico Nacional.

La nueva variante PJ.2.1 del COVID: cómo es

Los infectados son un hombre de 58 años y dos bebés de con menos de dos meses de vida. Todos los pacientes permanecieron internados en hospitales de Buenos Aires, pero los organismos oficiales evitaron precisar las localidades exactas. Mientras tanto, los equipos del Instituto Malbrán profundizan el análisis clínico para completar el seguimiento de los casos.

La nueva variante pertenece al linaje PJ.2.1 y está vinculada directamente de la familia Ómicron . Este sublinaje presenta mutaciones que facilitan su unión con las células humanas y aumentan su capacidad de contagio. Sin embargo, los síntomas registrados coinciden con los cuadros respiratorios habituales con síntomas como:

fiebre,

tos,

dolor de garganta,

cansancio.

Esta cepa está relacionada a la Omicron y tiene síntomas similares. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El riesgo de rebrote en el país: qué dijeron las autoridades sanitarias

La circulación general del coronavirus mantiene niveles bajos en todo el territorio nacional. No obstante, los registros oficiales muestran un ascenso sostenido que superó los cien contagios semanales durante las últimas jornadas. Por eso, los infectólogos advierten que la baja tasa de vacunación actual amplía el riesgo de propagación en grupos vulnerables .

La Organización Mundial de la Salud incluyó a PJ.2.1 en su lista de variantes bajo vigilancia por su expansión en América. Sin embargo, el organismo aclaró que el riesgo para la salud pública sigue siendo bajo porque no provoca cuadros de mayor gravedad.

Por eso, los especialistas médicos y científicos piden mantener la ventilación de ambientes y aplicar refuerzos de vacunas para proteger a los adultos mayores y a las embarazadas. En particular, con la nueva variante de Covid en Argentina y la confirmación de los primeros tres casos con dos bebés, se instó a intensificar los cuidados.